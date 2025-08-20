Cuáles son los 4 barrios más recomendados para los jóvenes en la Ciudad de Buenos Aires

Teniendo en cuenta el valor de los alquileres, la vida nocturna y la conectividad; un repaso por las zonas más atractivas para los jóvenes en la capital argentina.

La Ciudad de Buenos Aires. Foto: Unsplash.

Buenos Aires es una de las ciudades más elegidas por jóvenes de todo el país que desean estar cerca de sus trabajos o lugares de estudio. Sin embargo, no todo son las obligaciones... también hay que tener en cuenta la vida cultural y algunos barrios garantizan eso.

El barrio de Nuñez, muy frecuentado por jóvenes. Foto: Google Maps

Si bien la principal decisión para decidir un barrio cuando uno es joven pasa por los valores del alquiler, cabe mencionar que donde hay universidades, las zonas se convierten en polos naturalmente atractivos para las personas que se encuentran en esa etapa de la vida, generalmente menores a los 30 años.

Los barrios más atractivos para los jóvenes en Buenos Aires

Entre los barrios de la Ciudad de Buenos Aires más buscados por los jóvenes, Palermo continúa liderando. Con un perfil moderno y muy activo, este clásico porteño no pierde vigencia y sigue siendo de los principales apuntados. Esto se debe a a la cercanía con universidades, sumada a su oferta gastronómica, cultural y también de distracción nocturna.

Otro de los puntos fuertes es Núñez, un barrio que en los últimos años creció de forma sostenida y que se mantiene desde hace décadas en el top de la capital del país. Es que a esto se le sumó el proyecto del Parque de Innovación, frente al Monumental, que planea incluir nuevas universidades como el ITBA y la Universidad de San Andrés, por lo que muchos jóvenes apuestan a vivir allí para mantenerse cercanos a este centro.

Palermo, el barrio preferido de los jóvenes. Foto: Turismo Buenos Aires

Villa Urquiza se presenta como una opción equilibrada entre las primeras dos. Con una esencia residencial, este barrio supo adaptarse a las nuevas demandas y cuenta con una conectividad ideal gracias al paso de varias líneas de colectivos y al subte B.

Otro de los apuntados es Barrio Norte, también atractivo por su seguridad, estética, y ubicación entre Recoleta y Balvanera. La cercanía con universidades, centros de salud y espacios verdes lo mantiene entre los favoritos de los jóvenes que buscan quedarse en CABA en una de las zonas más prestigiosas.