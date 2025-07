Opens in new window

Como pasear por una calle de Londres: los barrios ingleses más hermosos de CABA con una cautivadora arquitectura

En sus casas centenarias predominan ladrillos, chimeneas y tejados a dos aguas que parecen sacados de una postal europea.

Fue un emprendimiento llevado a cabo por el Banco El Hogar Argentino Foto: Instagram @largo.metraje

La capital argentina, Buenos Aires, se ha transformado en una de las ciudades más importantes de Latinoamérica y el mundo. Su propuesta cultural, producto de la importante ola migratoria del siglo XIX y principios del XX, es un destino favorito para los turistas que se sorprenden al ver cómo conviven diferentes culturas.

Al recorrer sus rincones es imposible no maravillarse con su mezcla de estilos arquitectónicos, algunos con una fuerte influencia británica. En aquellas casas centenarias predominan ladrillos, chimeneas y tejados a dos aguas que parecen sacados de una postal europea.

Muchos de estos lugares son transitados por cientos de personas, quienes desconocen de su origen inglés. ¿Los conocías?

Fue desarrollado entre las décadas de 1920 y 1930 Foto: Wikipedia

Los barrios con acento inglés

Caballito

Parte de la Comuna 6, tiene una superficie de 6,8 km² y debe su nombre a la pulpería que instaló don Nicolás Vila, reconocida por su típica veleta en forma de caballito.

Como sentirte en Londres Foto: Instagram @largo.metraje

Dentro de sus calles se encuentra el barrio inglés, un conjunto de casas con estilo británico, jardines prolijos, techos de tejas y faroles antiguos. Fue desarrollado entre las décadas de 1920 y 1930 por la firma Balfour y está entre las calles Emilio Mitre, Valle, Del Barco Centenera y Rivadavia.

Las casas, de estilos variados, fueron proyectadas por el ingeniero Pedro Vinent, y los arquitectos Eduardo Lanús y Coni Molina. Las construyeron “Parodi y Figuini”, según recuerdan las inscripciones en sus fachadas y todas poseen un pequeño patio delantero.

Belgrano R

Barrio no oficial de CABA, es junto con Bajo Belgrano y Belgrano C uno de los “sub-barrios” o “barrios no oficiales” del barrio de Belgrano.

Casa en el barrio de Belgrano R Foto: Wikipedia

Se trata de una zona con gran cantidad de edificios y casas anglosajonas, muchas de ellas fueron levantadas por ingenieros y técnicos británicos, lo que explica su estética londinense donde predominan ladrillos rojizos, ventanales amplios, jardines al frente y detalles en hierro forjado.

Está delimitado por Av. Crámer, Av. de los Incas, Av. Olazábal y Holmberg. Las calles como Superí, La Pampa y Av. Melián aún conservan esta impronta, al igual que clubes como el Belgrano Athletic Club.

Colonia Sola

Se trata de un conjunto habitacional de estilo inglés, construido a fines del siglo XIX, para los trabajadores del Ferrocarril del Sud. El proyecto fue encargado por el banquero británico George Drabble con el objetivo de alojar a trabajadores del Ferrocarril del Sud.

Barrio Colonia Sola, vista del frente Foto: Wikipedia

Ubicado en Barracas, en avenida Australia al 2700, aún conserva la fachada de ladrillo, chimeneas, columnas de madera y tejados a dos aguas.

Se trata de uno de los primeros conjuntos habitacionales planificados de este estilo en la ciudad, con viviendas de dos plantas, materiales importados y un diseño funcional adaptado al clima porteño. A pesar de su valor patrimonial, sus condiciones edilicias actuales preocupan a los vecinos por riesgo de derrumbe.