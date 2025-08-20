¿Por qué es saludable comer una banana después de la cena?: los múltiples beneficios, según la ciencia

Los expertos en nutrición revelaron que dicha fruta aporta carbohidratos y también es rica en vitamina B6, C, hierro, magnesio y potasio. Además, contiene triptófano, un aminoácido que cumple una función esencial para el organismo.

Además de ser la “mejor aliada” de los deportistas, ya que provee una buena fuente de azúcar para el entrenamiento, los nutricionistas recomiendan comer una banana después de la cena.

Según los especialistas de la Universidad de Extremadura, comer una banana luego de la cena aporta carbohidratos y también es rica en vitamina B6, C, hierro, magnesio y potasio.

Además de sus beneficios nutricionales, este fruto tiene un efecto positivo en la calidad del sueño gracias a su contenido de triptófano, un aminoácido esencial que ayuda a inducir el sueño.

Descubierto como agente hipnótico en los años ’70, el triptófano fue objeto de numerosas investigaciones que demuestran su capacidad para mejorar el descanso nocturno.

Este aminoácido, también presente en la leche, es vital para la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. A medida que envejecemos, la producción de melatonina disminuye, lo que hace más difícil dormir bien.

Por otro lado, el triptófano promueve la producción de serotonina, un neurotransmisor que mejora el estado de ánimo y regula tanto el sueño como la digestión.

Los múltiples beneficios de la banana

La nutritiva fruta brinda una amplia gama de beneficios para la salud, además de mejorar la calidad del sueño, gracias a su contenido de triptófano.