Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 20 de agosto de 2025

Clima Actual

Hoy, miércoles 20 de agosto de 2025, en Ciudad De Buenos Aires, nos espera un día con una combinación de cielos parcialmente nubosos y una clima favorable. La temperatura máxima para la jornada alcanzará alrededor de 16°C, mientras que la mínima será de unos 8.6°C. En cuanto al viento, se esperan ráfagas con una velocidad promedio de 12 km/h, creando así un ambiente fresco pero cómodo para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde, el día continuará con cielos parcialmente abiertos, asegurando periodos de sol para disfrutar. La temperatura se mantendrá agradable, permitiendo paseos y reuniones al aire libre. A medida que avance la noche, las condiciones se mantendrán estables, sin variaciones significativas en el termómetro más allá del descenso normal después del atardecer. La humedad relativa alcanzará niveles cercanos al 66%, lo que contribuirá a una noche templada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 20 de agosto de 2025

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 7:57 de la mañana y se despedirá a las 17:50 de la tarde, brindando muchas horas de luz para disfrutar de todo lo que la ciudad ofrece.