El paraguas no descansa: a qué hora llueve en la Ciudad de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

Tras un jueves 21 con inestabilidad, la última actualización del SMN indicó que el pronóstico vuelve a cambiar.

Vuelven las tormentas. Foto: NA/Damián Dopacio

Luego de tres días seguidos de lluvias en la Ciudad de Buenos Aires, llegó la calma en el cielo, aunque como reza el dicho, esta antecede a la tormenta. En ese sentido, una nueva advertencia del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) apunta que el agua retornará en muy poco tiempo.

Tras un jueves 21 con inestabilidad, la última actualización del SMN indicó que el pronóstico vuelve a cambiar y este viernes 22 de agosto tendrán lugar nuevas precipitaciones.

Lluvias y tormentas fuertes.

A qué hora llueve este viernes 22 de agosto

En cuanto a la temperatura, durante toda la jornada se esperan 13 grados de mínima y 18 de máxima. Además, habrá fuertes ráfagas de viento, que irán dese los 42 km/h hasta los 59 km/h.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la madrugada del viernes presentará un cielo mayormente nublado, con 10% de probabilidad de lluvias.

En tanto, las tormentas llegarán durante la mañana de este 22 de agosto, cuando se esperan entre 10% y 40% de chances de que haya precipitaciones. Las mismas aumentarán al 40%-70% durante la tarde.

El cielo se presentará parcialmente nublado a la noche, momento en el que ya no habrá lluvias.

Lluvias y tormentas fuertes. Foto: NA

Cómo estará el clima el fin de semana