Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este jueves 21 de agosto de 2025

Clima de hoy

Condiciones climáticas para la mañana en San Luis

Hoy en San Luis, el clima se presentará con nubosidad parcial y una temperatura mínima de 7.5°C. Durante las primeras horas del día, el viento soplará con una velocidad máxima de 19 km/h, manteniendo la humedad en un rango del 42%. A medida que avanza la mañana, es esperable que el viento aumente ligeramente. No se espera precipitación para la mañana, por lo cual las actividades al aire libre no se verán afectadas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Para la tarde y noche en San Luis, las condiciones climáticas cambiarán ligeramente. Se prevé que las temperaturas máximas asciendan hasta 17.7°C, ofreciendo un ambiente cálido y agradable. La velocidad del viento alcanzará un pico de 36 km/h, aunque no habrá registros de precipitaciones significativas. Es recomendable vestir ropa ligera pero llevar un abrigo para la noche debido a la baja de temperatura.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 21 de agosto de 2025

Este jueves, el sol saldrá a las 08:25 y se ocultará a las 18:24, permitiendo un día relativamente largo para aprovechar las actividades diurnas. Las condiciones son ideales para observar las estrellas al anochecer, con cielos parcialmente despejados.