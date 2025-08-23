No es dulce de leche ni pistacho: cuál es el ingrediente “secreto” del mejor alfajor triple del mundo

El alfajor Barrigón Chingolo nació en la zona sur de la provincia de Buenos Aires y, desde hace un tiempo, ganó un inmenso grado de popularidad en el público gracias a su peculiar relleno.

Alfajores; golosinas. Foto: Freepik.

En la última edición del Mundial de Alfajores, el ganador del formato “triple” fue el Barrigón Chingolo, que cuenta con un ingrediente secreto que se sale de la clásica receta con dulce leche o pistacho, furor de la temporada.

El innovador alfajor triple de la marca Barrigón Chingolo está relleno por dulce de leche repostero y frutilla. Esta novedad hizo que el jurado lo elija por sobre sus competidores y se convierta en el mejor triple de todos.

Frutilla. Foto: Unsplash.

El alfajor triple que fue elegido como el de mayor excelencia en dicha categoría, se destaca por tener una cobertura de capa de chocolate que lo hace irresistible y combina a la perfección con la suavidad de la galletita.

Alfajor Barrigón Chingolo. Foto: Instagram @elbarrigonchingolo

En el interior, el alfajor de Barrigón Chingolo tiene 75 gramos de dulce de leche repostero y frutilla, que le aporta un toque distinto al paladar. Justamente, este agregado fue el que enamoró a los jurados.

Mundial de Alfajores 2025: el podio de la categoría “triple”

Primer puesto “ORO”

Barrigón Chingolo

Alfajor negro triple relleno de dulce de leche y frutilla.

Segundo puesto “PLATA”

Punto & Coma

Alfajor de cacao Intenso con tres galletas de cacao intenso con relleno de dulce de leche y baño de chocolate semiamargo.

Tercer puesto “BRONCE”

Odara Alfajores

Alfajor relleno con dos capas de dulce de leche cubierto con chocolate semiamargo.

Mundial de Alfajores 2025: ¿Cuál fue elegido como el mejor de todos?

El Mundial de Alfajores 2025 tuvo como ganador al de la marca Thionis, compuesto por una cobertura de chocolate semiamargo y relleno de dulce de leche.

Alfajor de Toblerone de Thionis. Foto: Instagram @thionischocolate

Este alfajor se quedó con el “Oro” en la categoría de “Mejor Cobertura de Chocolate Negro”, es decir con un clásico argentino.

Por su parte, el premio de “Plata” fue para “El placer de los dioses”. En tanto, el tercer puesto, “Bronce”, se le otorgó a “Punto & Coma”.