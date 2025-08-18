Premio a la dulzura: quién ganó el oro en el Campeonato Mundial del Alfajor y qué marcas triunfaron en las demás categorías
Después de días de degustaciones, deliberaciones y un desfile de sabores únicos, finalmente se conocieron los ganadores del Campeonato Mundial del Alfajor. Los jurados tuvieron la difícil tarea de elegir entre cientos de propuestas, cada una con su toque especial, y la emoción se sintió en cada rincón del evento.
Cuál es el mejor alfajor de Argentina
El primer puesto del Campeonato Mundial del Alfajor 2025 se lo llevó Chacra Los Retamos, un alfajor de dulce de leche cubierto con chocolate blanco, que suma un impresionante historial de premios: fue Alfajor Triple-Oro en 2022, Alfajor Triple-Bronce en 2023 y recibió una Mención de Honor como Joven Empresa de Chubut.
Elaborado en la hermosa región de Chubut, Patagonia Argentina, este alfajor volvió a destacarse por su sabor, calidad y originalidad, consolidando su lugar entre los mejores del país y del mundo.
Otras categorías del Campeonato Mundial del Alfajor
Mejor Alfajor Simple
- Oro: Sr. Alfajor
- Plata: Chocolesa
- Bronce: Bentucos
Mejor Alfajor 3 Capas
- Oro: Barrigón Chingolo
- Plata: Punto y Coma
Mejor Alfajor Industrial
- Oro: Arbanit
- Plata: Barrigón Chingolo
- Bronce: Entre Dos
Mejor Alfajor Exótico
- Oro: Cruz Velasco
Mejor Textura
- Oro: Sr. Alfajor
Con estos resultados, el Campeonato Mundial del Alfajor 2025 dejó claro que la creatividad, la tradición y la calidad son el corazón de la confitería argentina. Desde los clásicos hasta los más innovadores, cada participante demostró que el alfajor sigue evolucionando y conquistando paladares.