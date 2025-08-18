Premio a la dulzura: quién ganó el oro en el Campeonato Mundial del Alfajor y qué marcas triunfaron en las demás categorías

Entre clásicos, innovadores y versiones exóticas, el jurado eligió a los alfajores que se llevaron el podio y demostraron por qué este dulce es un verdadero ícono de Argentina.

Alfajor de Chacra Los Retamos. Foto: Instagram @losretamos.alfajores

Después de días de degustaciones, deliberaciones y un desfile de sabores únicos, finalmente se conocieron los ganadores del Campeonato Mundial del Alfajor. Los jurados tuvieron la difícil tarea de elegir entre cientos de propuestas, cada una con su toque especial, y la emoción se sintió en cada rincón del evento.

Cuál es el mejor alfajor de Argentina

El primer puesto del Campeonato Mundial del Alfajor 2025 se lo llevó Chacra Los Retamos, un alfajor de dulce de leche cubierto con chocolate blanco, que suma un impresionante historial de premios: fue Alfajor Triple-Oro en 2022, Alfajor Triple-Bronce en 2023 y recibió una Mención de Honor como Joven Empresa de Chubut.

Alfajores de Chacra Los Retamos. Foto: Instagram @losretamos.alfajores

Elaborado en la hermosa región de Chubut, Patagonia Argentina, este alfajor volvió a destacarse por su sabor, calidad y originalidad, consolidando su lugar entre los mejores del país y del mundo.

Otras categorías del Campeonato Mundial del Alfajor

Mejor Alfajor Simple

Oro: Sr. Alfajor

Plata: Chocolesa

Bronce: Bentucos

Alfajores de Sr Alfajor. Foto: Instagram @elsenoralfajor

Mejor Alfajor 3 Capas

Oro: Barrigón Chingolo

Plata: Punto y Coma

Mejor Alfajor Industrial

Oro: Arbanit

Plata: Barrigón Chingolo

Bronce: Entre Dos

Mejor Alfajor Exótico

Oro: Cruz Velasco

Mejor Textura

Oro: Sr. Alfajor

Alfajores de Sr Alfajor. Foto: Instagram @elsenoralfajor

Con estos resultados, el Campeonato Mundial del Alfajor 2025 dejó claro que la creatividad, la tradición y la calidad son el corazón de la confitería argentina. Desde los clásicos hasta los más innovadores, cada participante demostró que el alfajor sigue evolucionando y conquistando paladares.