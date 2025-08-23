Siguen las lluvias en Argentina: las dos provincias bajo alerta por tormentas fuertes este sábado 23 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que hay dos territorios que recibirán fuertes precipitaciones en el primer día del fin de semana.

Lluvia, tormentas, clima. Foto: NA.

Este sábado 23 de agosto trae algunas lluvias en Argentina, una fija de la semana. Luego de las distintas precipitaciones que se posaron sobre Buenos Aires en distintos días, el pronóstico advirtió por la aparición de tormentas sobre algunas provincias, que pueden complicar las condiciones del fin de semana.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, está vigente una alerta para dos provincias por fenómenos que se podrían dar durante el primer día del fin de semana.

Lluvia y tormentas. Foto: Pexels.

Dos provincias bajo alerta por fuertes tormentas este sábado 23 de agosto

En detalle, el pronóstico indicó que Misiones y Corrientes se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas fuertes. Tras distintas lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, esta vez es el turno del norte de recibir el agua en Argentina.

La advertencia rige durante la mañana de este sábado, e indica que “el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional”.

Alerta amarilla por tormentas en Misiones y Corrientes. Foto: SMN

Por último, señalaron que “se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”. Más allá del tiempo de vigencia de la alerta, se esperan lluvias a lo largo del día en ambas provincias, por lo que habrá que tener el paraguas a mano.

Cabe recordar que el color amarillo para las alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte acerca de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Lluvias y tormentas fuertes. Foto: NA

Alerta amarilla por tormentas: las recomendaciones del SMN