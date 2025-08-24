Cambio en los viajes a las Islas Malvinas: una escala capital patagónica servirá como nueva escala

El aeropuerto fueguino “Malvinas Argentinas” será la parada provisoria en la ruta internacional de LATAM por casi cuatro meses. A qué se debe este cambio.

Ushuaia será la escala provisoria de los vuelos tras el cierre de Río Gallegos.

La conectividad aérea entre Chile y las Islas Malvinas sufrirá una modificación temporal a partir de septiembre de 2025. La administración británica del archipiélago confirmó que el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas de Ushuaia será la escala en territorio argentino de los vuelos semanales operados por LATAM, en reemplazo del aeropuerto de Río Gallegos.

La decisión obedece a las obras de reparación de pista previstas en la terminal santacruceña, que se extenderán desde el 1 de septiembre hasta el 23 de diciembre de 2025. Durante ese período, se mantendrá la obligación establecida en el Acuerdo de 1999, que exige dos escalas mensuales en Argentina dentro del servicio. En consecuencia, se prevé que ocho vuelos, cuatro hacia el norte y cuatro hacia el sur, aterricen en Ushuaia.

Avión de Latam Airlines. Foto: Instagram latamairlines

Vuelos a las Islas Malvinas: Ushuaia asumirá la escala argentina hasta fin de año

La medida cobra especial relevancia por el simbolismo del aeropuerto fueguino, cuyo nombre oficial es “Malvinas Argentinas”, lo que subraya la disputa histórica de soberanía sobre el archipiélago.

La Asamblea Legislativa isleña aseguró que el cambio “garantiza la continuidad del servicio durante el período crucial del verano”, pero remarcó que, una vez concluidas las reparaciones, las escalas deberán retornar a Río Gallegos.

Desde la empresa LATAM confirmaron que la modificación no alterará los horarios, tarifas ni tiempos de vuelo. Los pasajeros con destino a Punta Arenas o Mount Pleasant podrán permanecer en el avión durante la escala, sin necesidad de trámites migratorios o aduaneros.

No obstante, quienes deseen embarcar o desembarcar en Ushuaia podrán hacerlo, siempre que gestionen la documentación migratoria correspondiente en caso de no ser ciudadanos argentinos.

Con esta medida, Ushuaia se convierte, aunque sea de manera temporal, en un punto clave de la conectividad aérea en el Atlántico Sur. La decisión, que combina factores técnicos y políticos, vuelve a poner en el centro de la escena el rol estratégico que tienen los aeropuertos patagónicos en la relación aérea con las Islas Malvinas.