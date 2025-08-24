Se acerca la tormenta de Santa Rosa, el clásico fenómeno meteorológico: ¿llega para la última semana de agosto?

Las condiciones climáticas de la semana y los modelos de pronóstico a mediano plazo ofrecen un escenario favorable para que la tradición popular vuelva a coincidir con la realidad climática.

La última semana de agosto comienza con un anticipo de la primavera, con temperaturas agradables y tiempo estable en gran parte del país. Sin embargo, la atención se centra en el final del octavo mes del año, ante la expectativa por la llegada de la tradicional Tormenta de Santa Rosa.

Un análisis de los registros del Servicio Meteorológico Nacional entre 1906 y 2023 revela que, en los días cercanos al 30 de agosto, se registraron tormentas en el 57% de los años, lo que le da al fenómeno una probabilidad estadísticamente alta de ocurrir.

Cuándo llega la Tormenta de Santa Rosa este 2025

Según el sitio especializado Meteored, las condiciones de la semana y los modelos de pronóstico a mediano plazo ofrecen un escenario favorable para que la tradición popular vuelva a coincidir con la realidad climática.

En ese sentido, modelos meteorológicos como el del Centro Europeo ya muestran indicios de inestabilidad para el 30 y 31 de agosto en la zona central y el litoral del país.

Además, el pronóstico para la semana, con humedad en aumento y una persistente circulación de viento norte, ofrece un marco propicio para la formación de tormentas hacia el fin de semana.

De todas maneras, si bien las condiciones son favorables, el informe aclara que “aún es pronto para definir la magnitud” de los posibles eventos de lluvia y viento.

Entre tanto, mientras la semana transcurrirá con un clima mayormente estable y temperaturas que superarán los valores promedio para el invierno, la expectativa se mantiene vigente para el próximo fin de semana, a la espera de este clásico del calendario climático argentino.