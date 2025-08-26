La jueza Julieta Makintach va a juicio político por el escándalo del documental por la muerte de Diego Maradona

Queda suspendida e investigarán si cometió un delito al autorizar, durante el juicio, la filmación del documental “Justicia Divina”.

La jueza Julieta Makintach se defendió de las acusaciones en su contra sobre el supuesto documental. Foto: NA.

La jueza Julieta Makintach finalmente irá a juicio político por el escándalo del documental “Justicia Divina” que se filmó durante el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Este martes, la Comisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires aceptó la admisibilidad de la acusación.

De esta manera, investigarán si incurrió en un delito y, mientras tanto, no será posible su renuncia y quedará suspendida.

Julieta Makintach en el juicio por la muerte de Maradona. Foto: EFE.

Previamente, el Jurado rechazó los tres planteos que había hecho la defensa de la jueza este lunes para tratar de suspender la audiencia de hoy.

La palabra del abogado de la jueza

El abogado de Makintach consideró que el jury de enjuiciamiento en contra de la magistrada “no debería hacerse” porque “es muy particular y extraño” luego de que este martes el jurado admitiera la acusación.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Darío Saldaño indicó que pedirá la suspensión del proceso “hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina se expida”.

“El jury no debería hacerse, es muy particular y extraño”, consignó el letrado acerca del juicio político que involucra a la ex titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro por el escándalo del documental realizado sin autorización que se basó en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

En este sentido, Saldaño agregó que los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso (ex compañeros de Makintach en el TOC N°3) deben ser investigados por su presunta implicancia en el caso: “Están totalmente involucrados”.

“Julieta Makintach se encuentra abocada y concentrada en colaborar a la par de sus defensas”, señaló el representante legal.

El abogado presentó diversas apelaciones: una de ellas es que se suspenda la convocatoria hasta tanto se cumplimente el correcto mecanismo del procedimiento de selección conformación e integración de los conjueces legisladores que intervendrán en el jurado.

A su vez, denunciaron y plantearon en un escrito la recusación por parcialidad manifiesta de Hilda Kogan y que, tras la renuncia de la senadora Lorena Mandagaran como miembro del jurado, el mismo quedó desintegrado y no se cumplió la manda del artículo 4 de la ley 13.661, la cual indica que se requieren tres suplentes y solo quedarían dos, omitiendo el procedimiento de nombramiento y sus plazos.