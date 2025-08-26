Se amplió el límite de edad para ingresar a la Policía bonaerense: el nuevo máximo para el ciclo lectivo 2026
Si estás interesado en ingresar a la Policía bonaerense en 2026, debés tener en cuenta una modificación clave que anunció el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para la inscripción: de manera excepcional, se elevó el límite de edad de 25 a 29 años.
La nueva medida implementada por las autoridades correspondientes está vinculada a aumentar el número de postulantes y poder fortalecer la seguridad en el territorio bonaerense. El requisito se aplica al ciclo lectivo 2026, mediante la Resolución 1655/25 publicada en el Boletín Oficial.
Por qué modificaron el límite de edad para ingresar a la Policía bonaerense
La modificación del límite de edad para ingresar a la Policía bonaerense se realizó en el marco de la Ley N° 13.982, que regula el estatuto del personal policial. Anteriormente, el artículo 5 ponía un límite de 25 años para ingresar a la fuerza. Sin embargo, la misma norma permite hacer excepciones cuando hay una necesidad especial de sumar personal, como sucede en la actualidad.
Desde el Ejecutivo provincial informaron que la medida forma parte de un plan de seguridad para tener más policías en la calle y ampliar la cantidad de aspirantes. De esta forma, podrán postularse personas que antes quedaban afuera por superar la edad máxima.
Los requisitos para el ingreso a la Policía bonaerense en el ciclo lectivo 2026
Requisitos formales para la inscripción:
- Ser Argentino/a nativo/a, naturalizado/a o por opción.
- Tener entre 17 y 29 años de edad.
- Poseer domicilio real en la Provincia de Buenos Aires.
- Haber finalizado de cursar el nivel secundario, en los términos de la Ley N°13.688 o equivalente, conforme lo establece la reglamentación.
- Responder a las aptitudes psicofísicas establecidas en la Ley N° 13.982 y su reglamentación.
- No registrar Antecedentes Penales (Provincia – Nación).