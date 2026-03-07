Aumento para la Policía Bonaerense. Foto: X @JaviAlonsook

El Gobierno bonaerense dispuso una actualización salarial para los efectivos policiales de la provincia de Buenos Aires. El aumento alcanza el 11% en el primer tramo del año. Además, se acordaron mejoras en adicionales vinculados al uniforme y al servicio de Policía Adicional (POLAD).

“Alcanzamos una mejora salarial del 11% en lo que va de 2026 para la Policía”, comunicó el ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso, a través de redes sociales y sumó: “El aumento contempla 5% en marzo y 2,5% en abril, que se suman a las subas de 2% en enero y 1,5% en febrero”.

Según precisó el ministro, el arreglo “incluye también la compensación por uniforme y el valor del servicio de Policía Adicional (POLAD) que a partir de febrero del corriente año logra un incremento adicional del 22,7%, acumulando al mes de abril una mejora del 36,4%”.

Alonso señaló que durante la gestión del gobernador Axel Kicillof se sostiene “el compromiso con quienes cuidan a los bonaerenses”.

“En un contexto económico complejo y con menos recursos por las políticas del Gobierno nacional, seguimos defendiendo el salario y las condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad”, cerró el ministro.

Policía Bonaerense. Foto: Wikimedia Commons

El cierre de la paritaria se conoce en una semana donde el mandatario bonaerense resolvió su acuerdo con los gremios docentes y ratificó su vínculo con el sindicalismo para 2027.

En tanto, los principales sindicatos aceptaron la oferta de suba salarial que puso sobre la mesa la administración de PBA tras el rechazo de todo el arco sindical.

El ofrecimiento del 7,5% dividido en un 5% para marzo, un 2,5% para abril, sumado al 1,5% que ya había otorgado por decreto para el mes de febrero producto de la no aceptación en la instancia paritaria, consolida un 9% para el período febrero, marzo y abril.