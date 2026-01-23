Accidente en Pinamar entre una UTV y una 4x4. Foto: NA

Un helicóptero de la Policía de la provincia de Buenos Aires fue registrado mientras monitoreaba desde el aire a un UTV en el sector de médanos conocido como “La Olla”, ubicado en La Frontera de Pinamar. La persecución se dio en medio de una intensificación en los controles anunciados por la Municipalidad tras el grave accidente de Bastian, el niño de 8 años que pelea por su vida.

El video fue registrado por un turista y dejó entrever el intenso operativo en La Frontera de Pinamar con los vehículos UTV, que se reforzaron durante los últimos días y derivaron en el secuestro de más de cincuenta vehículos, además de la confección de actas a conductores que incurrieron en “maniobras peligrosas” o circularon fuera de los trayectos habilitados.

Secuestro de vehículos y multas millonarias: estas son las duras sanciones que anunció Pinamar tras el accidente de Bastian en La Frontera

Después de la serie de accidentes graves en los que estuvieron involucrados varios vehículos durante picadas en la zona conocida como La Frontera, entre los que se encuentra el caso de Bastián, el nene de ocho años que permanece en coma inducido en un hospital de Mar del Plata, Pinamar anunció el endurecimiento de los controles y sanciones extremadamente severas para quienes realicen esta actividad.

Las medidas fueron oficializadas a través del Decreto N°0104/2026, firmado por el intendente Juan Ibarguren, y ya está en vigencia. A través de esta decisión, el municipio remarcó que la idea es poner un freno a las conductas imprudentes de los conductores, que ponen en riesgo a turistas, peatones y residentes.

El decreto establece un nuevo régimen de sanciones con multas millonarias, secuestro de vehículos y hasta denuncias penales. Entre los puntos más importantes, figuran las multas: éstas podrían alcanzar hasta los 15 millones de pesos para quienes circulen con cuatriciclos, UTV, motos o camionetas fuera de las zonas habilitadas, por corredores no autorizados o dentro de propiedades privadas.