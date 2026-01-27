El hecho fue reportado este lunes 26 de enero. Foto: 25 Digital

Un sargento del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) fue encontrado sin vida en la localidad bonaerense de Del Valle este lunes 26 de enero y generó gran impacto en la Policía de la provincia de Buenos Aires. Fuentes oficiales confirmaron que el hombre de 31 años se quitó la vida, se activaron los protocolos correspondientes por parte de la Justicia y se sumó a una serie de trágicos sucesos vinculados con las fuerzas de seguridad y militares.

El episodio ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en la casa de los padres del efectivo, identificado por sus iniciales como E. F. O., en Del Valle, entre las ciudades de 25 de Mayo y Bolívar, donde el sargento había llegado para pasar unos días de descanso tras participar del operativo “Sol A Sol” en Villa Gesell.

El sargento tenía 31 años y fue hallado en la casa de sus padres ubicada en la localidad bonaerense de Del Valle. Foto: Reddit

El efectivo formaba parte del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de 25 de Mayo y su muerte conmocionó tanto a sus compañeros como al personal de la fuerza. Tras el hallazgo, se activaron los protocolos correspondientes liderados por el jefe departamental del distrito y las autoridades judiciales intervinieron bajo la carátula de “Averiguación de causales de muerte” para determinar las circunstancias del hecho.

El deceso del sargento se dio en medio de una serie de trágicos sucesos que afectaron a integrantes de las fuerzas de seguridad y militares en este último tiempo. Esta situación generó un amplio debate sobre el impacto de las condiciones de servicio y la necesidad de refuerzo de los sistemas de apoyo emocional y atención integral de salud mental para el personal.

Tragedia en las fuerzas de seguridad y militares: los seis casos reportados en poco mas de un mes

Juan Marcos Gonsales, un soldado voluntario de 25 años, fue hallado sin vida este viernes 2 de enero en su domicilio del barrio Villa Güemes en Tartagal, provincia de Salta, de acuerdo a lo informado por fuerza castrense y la Policía provincial. Gonsáles formaba parte del Regimiento de Infantería de Monte 28 y no se presentó a cumplir sus funciones, motivo por el cual se activó el protocolo interno de búsqueda. Su cuerpo fue encontrado por un familiar en la vivienda ubicada en Pasaje Juramento entre Esquiú y calle Salta. La Policía de Salta y la Policía Federal intervinieron y mantienen la custodia el lugar a la espera de pericias.

Además, un integrante del Ejército Argentino fue encontrado sin vida en su domicilio de Quilmes durante la medianoche del 16 de enero. El hallazgo fue realizado por familiares del efectivo en su casa particular, lo que llevó a que la Policía de la provincia de Buenos Aires interviniera en el lugar y diera inicio a una investigación judicial para determinar las circunstancias de su fallecimiento.

En diciembre de 2025, otro efectivo militar asignado a la seguridad de la Quinta Presidencial de Olivos fue encontrado sin vida en su puesto interno. Las autoridades judiciales ordenaron pericias bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”, sin descartar la hipótesis de suicidio.

Hallaron a un soldado sin vida. Foto: Corrientes Hoy

Otra de las muertes involucró al suboficial principal Juan Pereira, hallado sin vida dentro del cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros en la provincia de Corrientes, motivi por el cual fue investigado inicialmente como un posible suicidio, aunque las pericias continuaron su curso para esclarecer las causas.

En paralelo, en Mendoza murió el soldado voluntario Facundo Gabriel Lima: su deceso presentó características violentas y según las primeras informaciones, se disparó con un arma que pertenecía a su padre, un agente penitenciario, mientras estaba con licencia psiquiátrica en su vivienda personal.