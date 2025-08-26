Una reconocida marca de galletitas detuvo su producción y dio vacaciones forzadas a 300 empleados

El año pasado, el 50% de las acciones de la famosa compañía pasó a manos de Argensun Foods, fabricante de Pipas.

Una reconocida empresa de galletitas paró su planta. Foto: Unsplash

La empresa Dilexis decidió suspender temporalmente su producción en la planta del departamento sanjuanino de Albardón y otorgar vacaciones forzadas a su personal. Se trata nada más y nada menos que de la empresa que produce la tradicional marca Tía Maruca que permanecerá parada durante siete días.

Las clásicas galletitas pepas de Tía Maruca. Foto: Tía Maruca.

La medida entró en vigor el pasado lunes y fue comunicada por el área de Recursos Humanos a los trabajadores.

En las últimas horas, la compañía informó que la planta permanecerá detenida y que el personal deberá tomarse siete días de vacaciones obligatorias, con excepción de algunos operarios convocados para tareas específicas.

Tía Maruca, empresa de galletitas, en manos de Dilexis

“Se paró esta semana la producción para hacer trabajos de montajes y mantenimiento, con el objetivo de hacer más productiva a la planta. Para esto, nos aseguramos de contar con stock suficiente y además se aprovechó para dar la semana como vacaciones al personal”, aseguraron desde la empresa.

“La parada de la producción fue planificada y tiene que ver con mejoras en las líneas de producción, nada tiene que ver con el consumo ni situación económica”, indicaron aunque desde el gremio corre otra versión ya que tiempo atrás habían atravesado semanas de tensión por las dificultades financieras de la compañía.

La planta de Albardón funciona bajo un esquema de tres turnos diarios que hasta ahora garantizaba continuidad en la producción.

Se trata de uno de los polos industriales más importantes de la provincia ya que genera, además de los empleos directos, un entramado de proveedores que dependen de la regularidad de la fábrica.