Paro de colectivos. Foto: NA.

Este viernes 8 de mayo de 2026 comenzó afectado por el paro de algunas líneas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según se conoció, los trabajadores de la empresa MOQSA decidieron llevar a cabo la medida de fuerza por falta de pago de sueldos.

“Se le comunica a todo el personal, que debido al atraso en el depósito de las compensaciones tarifarias por parte del Estado Nacional y Provincial, la empresa no podrá hacer frente a la totalidad de los sueldos correspondientes al mes de abril en el día de la fecha”, señala un comunicado de la compañía.

Cuáles son las líneas afectadas por el paro de colectivos hoy

Según informaron tanto la empresa como medios especializados, desde las 00 horas de hoy comenzó el paro por falta de pago de salarios que afecta a la línea 22 y las de la empresa MOQSA: 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619.

Colectivos de la empresa MOQSA. Foto: X @159MOQSA

Por su parte, tampoco circulan las líneas 333, 407, 437 y 707, pertenecientes a la firma Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), que no cuenta con las unidades para prestar servicio debido a un embargo judicial y ante la falta de pago de sueldos.

Cabe recordar que el conflicto salarial con varias compañías de transporte todavía no está solucionado y por eso muchas líneas siguen cumpliendo horarios con servicios reducidos.

En tanto, a primeras horas de la mañana, desde MOQSA afirmaron que se encuentra “en instancia de negociación para poder operar con un esquema de servicio reducido para garantizar la movilidad de los pasajeros”, situación que llega “ante la falta de acreditación del subsidio y dada la posibilidad de una medida gremial”.

Paro de colectivos de la empresa MOQSA. Foto: MOQSA

MOQSA adelantó cómo será el pago de sueldos

En el marco de la medida de fuerza, la compañía de transporte señaló que realizará un pago parcial de los sueldos. El mismo será de la siguiente manera:

Se efectuará el depósito del 50% del sueldo a todo el personal.

Aquel trabajador cuyo sueldo sea inferior a $500.000, percibirá el 100% de sus haberes.

En los casos donde el 50% del sueldo resulte inferior a los $500.000, se garantizará un depósito mínimo de $500.000.

En ese contexto, informó que “el saldo restante será depositado ni bien se reciba el depósito del Estado”, mientras que se explicó que la medida “busca priorizar y acompañar la situación de todos los trabajadores por igual”.

Paro de colectivos de la empresa MOQSA. Foto: MOQSA

Mientras la paralización del servicio continúa, las paradas de colectivos lucieron colmadas de pasajeros que debieron optar por medios alternativos, como servicios de aplicaciones o caminatas de varias cuadras, para llegar a sus puestos de trabajo.

Se espera que la retención de tareas se mantenga de forma indeterminada hasta que el dinero impacte en las cuentas bancarias de los trabajadores, y no descartando endurecer las medidas en caso de que las negociaciones fracasen en las próximas horas.