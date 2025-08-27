Escape de gas en Palermo: fuerte operativo y corte de tránsito en la zona

Un importante escape frente al Sanatorio Los Arco obligó a desatar un operativo para evitar riesgos.

Bomberos trabajando en un escape de gas en Palermo. Foto: X @BORECITA

Un operativo se llevó a cabo en el barrio porteño de Palermo por un escape de gas frente al Sanatorio Los Arcos, luego de que se rompiera un caño durante una excavación de obra. Hasta el momento, está controlado y no hay heridos.

Fuentes policiales le informaron a la agencia Noticias Argentinas que el escape de gas se registró en la avenida Juan B. Justo y Paraguay, Palermo, mientras se realizaban arreglos en el Metrobús.

Escape de gas en Palermo. Video: X Jotaleonetti.

De manera preventiva, personal de las Comisarías Vecinales 14 B y 14 A cortaron el tránsito y, a su vez, en el lugar trabajaron Bomberos de la Ciudad, SAME, Defensa Civil, y Espacio Público.

El personal de Metrogas realizó tareas para prensar el caño y cortar el flujo de alta presión y los Bomberos arrojaron agua para disipar el gas mientras avanza la reparación.

Escape de gas en Palermo. Foto: captura video NA.

Por otro lado, se supo que no fue necesario evacuar el shopping Los Arcos ni la Clínica Los Arcos, sino que solo se desocuparon inmuebles vecinos afectados por el operativo en plena avenida.

Además, se determinó que el escape fue causado en un caño maestro por una máquina retroexcavadora que trabajaba en la renovación del Metrobus de Juan B. Justo.