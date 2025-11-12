Impresionante escape de gas y fuego en Caballito: un hombre sufrió quemaduras severas

El accidente ocurrió durante un arreglo del alumbrado público en el que trabajan sobre la vereda.

Escape de gas e incendio en Caballito. Foto: Captura

Un fuerte escape de gas y fuego tuvo lugar este miércoles en el barrio porteño de Caballito, producto de la explosión de un caño en la vía pública. Las llamas se propagaron 12 metros, hay un herido y varios evacuados.

Todo sucedió en la intersección de la calle Riglos y Formosa. El hombre que sufrió quemaduras severas es mayor de edad y fue trasladado, mientras que en la zona trabajaban cuatro móviles hasta el momento.

Escape de gas y fuego en Caballito. Video: NA

Según reveló una vecina de la zona, el accidente ocurrió durante un arreglo del alumbrado público en el que trabajan sobre la vereda. Asimismo, se supo que el conflicto llevaría por lo menos una hora.

El fuego se trasladó hasta 12 metros

Fuentes de los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires informaron a la agencia Noticias Argentinas que la misma institución se trasladó “hasta Riglos al 300 por un escape de gas de grandes dimensiones que se propagó en llamas de hasta 12 metros”.

“El personal atacó el foco ígneo con dos líneas de 38 milímetros y una de 63 milímetros, mientras que el SAME asistió a un hombre con quemaduras severas”, afirmó el parte oficial de quienes trabajaban en la zona, en diálogo con este medio.

Escape de gas e incendio en Caballito. Foto: Captura

Personal de Defensa Civil de la CIudad se hicieron presentes en el lugar, así como de Metrogas que trabaja sobre vereda con el objetivo de cortar el suministro de gas.