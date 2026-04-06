Encontraron a una mujer muerta en un departamento de Recoleta. Foto: NA

Una anciana fue encontrada muerta en su departamento del barrio porteño de Recoleta. Junto a ella fue hallada inconsciente otra mujer de 95 años, quien fue trasladada al Hospital Rivadavia.

Fuentes del SAME informaron que el hallazgo se realizó luego de que una vecina afirme no haber visto hace días a las víctimas.

Encontraron a una mujer muerta en un departamento de Recoleta. Foto: Google Street View

Además, según señaló la agencia Noticias Argentinas, la denunciante señaló sentir un fuerte olor a gas en el piso 10 del edificio ubicado en avenida General Las Heras 2143, entre Azcuénaga y Uriburu.

Al llegar al lugar, Bomberos de la Ciudad encontraron a ambas mujeres mayores inconscientes en el departamento. Una de ellas estaba en un dormitorio sin vida, mientras que la otra fue hallada en otro ambiente.

El SAME certificó el deceso de la primera de 92 años, también mujer, y trasladó a la restante, de 95, al Hospital Rivadavia con diagnóstico “desorientación”.

Los investigadores buscarán determinar los causales de muerte, ya que aún no está confirmado si tiene relación con un posible escape de gas.