La mejor milanesa de Buenos Aires: el bodegón con comida temática que promete deleitar a los comensales

Con varias sucursales, este restaurante se asegura ser el mejor en el plato más amado por las familias argentinas.

Bodegón El Antojo Foto: Instagram @el_antojook

La gastronomía argentina es tan rica como abundante y por eso, degustar y reinventar platillos clásicos es una de las especialidades de los bodegones de Buenos Aires. Este restaurante es una de las estrellas de este rubro, ya que es bien destacado por sus milanesas gigantes y temáticas.

Este bodegón está ubicado en el centro del corazón de la Ciudad de Buenos Aires y se volvió tan, pero tan popular, que abrió otras sedes en otros barrios. Ahora, es una de las más reconocidas cadenas de restaurantes y la favorita de los turistas.

Bodegón El Antojo Foto: Instagram @el_antojook

Se trata de El Antojo, una verdadera parada obligada para quienes quieren comer milanesas enormes, sabrosas y a buen precio. Ubicado en tres barrios clásicos de Buenos Aires —Villa del Parque, Núñez y Caballito—, este local ya es considerado un mito gastronómico por su propuesta única y su ambiente relajado.

Una de las razones por las que este conocido restaurante se ha ganado tanta popularidad es su política de precios accesibles. A diferencia de muchos restaurantes donde comer bien implica gastar mucho, este bodegón mantiene una propuesta amigable con el bolsillo, ideal para ir en familia o con amigos.

Bodegón El Antojo Foto: Instagram @el_antojook

El plato estrella: la milanesa en todas sus versiones

La milanesa es la gran protagonista del menú. ¿Lo mejor? No solo hay una, sino muchísimas versiones que enloquecen a los verdaderos fanáticos de este plato tan argentino. Entre las variedades, se destacan las siguientes:

Especial

De la casa

Americana

Porteña

Calabresa

Picantojo

Napolitana

Cuatro quesos

Bodegón El Antojo Foto: Instagram @el_antojook

Además, en fechas especiales o para celebrar cumpleaños, el equipo de El Antojo sorprende a los clientes con milanesas temáticas: platos dedicados a famosos como Luck Ra, José Luis Chilavert, y otros íconos de la cultura popular.

El Antojo se encuentra abierto todos los días y mantiene su espíritu nocturno y relajado, bien clásico de este tipo de restaurantes: luz tenue, porciones generosas, conversaciones de fondo y mucha alegría con precios accesibles para toda la familia.