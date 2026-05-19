El Bodegón de Ciudad Jardín. Foto: Instagram/el_bodegon_cj

Buenos Aires tiene una oferta gastronómica tan amplia como tentadora, con restaurantes, confiterías y bodegones que conquistan a locales y turistas por igual.

Entre ellos, un clásico de la zona oeste se destaca por sus porciones gigantes, precios accesibles y platos bien caseros: ñoquis, tortillas y milanesas XXL son algunas de las especialidades que lo convirtieron en un favorito de los comensales.

El Bodegón de Ciudad Jardín. Foto: Instagram/el_bodegon_cj

Se trata de El Bodegón, ubicado en la localidad bonaerense de Ciudad Jardín, a unos 40 minutos del Obelisco porteño. El restaurante ganó popularidad gracias a sus abundantes platos para compartir y una propuesta tradicional que invita a disfrutar en familia o con amigos.

Además de sus famosas milanesas gigantes y tortillas, el menú incluye empanadas, pastas, carnes, guiso de lentejas y pastel de papas, ideales para los días más frescos. También ofrece un menú del día pensado para quienes prefieren dejarse sorprender entre tantas opciones tentadoras.

El Bodegón de Ciudad Jardín. Foto: Instagram/el_bodegon_cj

El Bodegón de Ciudad Jardín se convirtió en el favorito de los fanáticos de la comida

Con platos abundantes, ambiente familiar y precios amigables, El Bodegón de Ciudad Jardín se convirtió en una de las paradas gastronómicas más recomendadas para quienes buscan comer rico y en cantidad cerca de la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, los comensales no dudaron en dejar su opinión en Google Maps: “Excelente la atención del dueño, la comida y los platos son abundantes”, “Destaco la atención recibida. Las mozas son súper cordiales”, “Único bodegón de este estilo en Ciudad Jardín. Platos típicos pero muy ricos, precios accesibles y ambiente acogedor”.

El Bodegón de Ciudad Jardín. Foto: Instagram/el_bodegon_cj

Cómo llegar a El Bodegón de Ciudad Jardín

El local está ubicado sobre Boulevard San Martín 2224, frente a la Plaza Almirante Plate, en pleno corazón de Ciudad Jardín. Abre de martes a viernes de 20 a 00 horas; los sábados de 12 a 16 y de 20 a 00; y los domingos de 12 a 16 horas.

Otra de las ventajas del lugar es su fácil acceso en transporte público. Queda a unas diez cuadras de la estación Martín Coronado del ferrocarril Urquiza y varias líneas de colectivo pasan por la zona, entre ellas la 237, 252, 320 y 326.