NoSSo bodegón. Foto: Instagram/nossorest

Desde hace 16 años, un bodegón de barrio en Floresta se convirtió en un verdadero clásico porteño gracias a sus platos abundantes, el espíritu familiar y una milanesa que ya es leyenda entre los fanáticos de la comida casera y las porciones gigantes.

Se trata de NoSSo, un restaurante ubicado en Candelaria 290, que logró ganarse un lugar especial entre vecinos, familias y visitantes con una propuesta simple pero contundente: comida casera, sabores tradicionales, atención cercana y platos pensados para compartir.

NoSSo bodegón. Foto: Instagram/nossorest

Con el paso del tiempo, el local se transformó en uno de esos rincones gastronómicos donde siempre hay mesas llenas, reuniones entre amigos y clientes que vuelven una y otra vez por sus especialidades.

Como ocurre en todo bodegón que se destaca por sus platos emblemáticos, uno de los grandes protagonistas de la carta de NoSSo son los chinchulines al limón, una verdadera exquisitez para los amantes de la parrilla y uno de los pedidos más repetidos por quienes visitan el lugar.

Además, las tortillas gigantes y la famosa milanesa de entraña también se convirtieron en marcas registradas de la casa. Esta última, especialmente, llama la atención por su tamaño gigante: una pieza de casi 50 centímetros que puede ser compartida entre tres y cuatro personas, acompañada por papas fritas y pensada para quienes disfrutan de las porciones abundantes típicas de los bodegones porteños.

Chinchulines al limón de NoSSo. Foto: Instagram/nossorest

La historia de NoSSo se expandió a Mataderos

Pero la historia de NoSSo no quedó solamente en Floresta. Después de años de crecimiento y de construir una clientela fiel, Martín decidió dar un paso más junto a Gustavo, amigo y socio, y en septiembre de 2025 compraron el fondo de comercio de un restaurante en Mataderos para abrir NoSSo Parrilla, ubicada en Martiniano Leguizamón 1795.

A diferencia del local original, la nueva propuesta tiene a la parrilla como gran protagonista. Con cocción a carbón y leña, el espacio mantiene varios de los platos clásicos que hicieron famosa a la marca, aunque con un fuerte protagonismo de las carnes, las achuras y las parrilladas para compartir.

NoSSo bodegón. Foto: Canal 26.

En el nuevo local también apareció otra estrella que rápidamente se volvió furor entre los clientes: la milanesa de matambre gigante, una versión todavía más grande, pensada para ser compartida entre cinco personas.

Sin embargo, el comienzo de 2026 les presentó uno de los desafíos más difíciles desde que arrancaron con el proyecto. En enero, un incendio afectó el local de Mataderos y obligó a cerrar las puertas durante más de dos meses: “Ahora estamos arrancando de vuelta”, cuentan ambos con emoción, mientras buscan recuperar el ritmo habitual y reencontrarse con los clientes que los acompañan desde hace años y siguen apostando por la propuesta del bodegón.

NoSSo bodegón. Foto: Instagram/nossorest

Entre platos abundantes, parrilla a leña, recetas tradicionales y una historia marcada por el esfuerzo y la perseverancia, NoSSo mantiene viva la esencia clásica de los bodegones porteños: comida para compartir, sabores caseros, porciones generosas y el calor de barrio que todavía sigue conquistando a generaciones de comensales.

“Riquísima comida y atención. Los chinchulines al limón de los mejores que comí!”, “Muy buena la comida, porciones abundantes. La atención fue buena”, “Ojo de bife a los 4 quesos... Un manjar”, “Las milanesas son muy abundantes, el servicio muy bueno”, son algunas de las reseñas en Google Maps.

NoSSo bodegón. Foto: Instagram/nossorest

Cómo llegar al bodegón desde CABA

Ubicado en Candelaria 290, en el barrio porteño de Floresta, NoSSo Restaurante Comida de Bodegón es de fácil acceso desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires:

En colectivo : líneas como 25, 53, 85, 106, 126, 181 suelen tener recorridos cercanos según el barrio desde donde salgas.

En subte + colectivo : podés combinar con la línea A o E y luego tomar un colectivo hacia la zona.

En auto: el acceso más rápido suele ser por Av. Rivadavia o Autopista Perito Moreno, dependiendo del tránsito.

Cabe recordar que el bodegón abre de lunes a sábado de 12 a 15:30 horas para el servicio de almuerzo y de martes a sábado de 20 a 23 horas para la cena.