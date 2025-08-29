1 de cada 6 niños vive en guerra en el mundo: convocan a reunir firmas para presentar en Naciones Unidas

La iniciativa de Fundación ACNUR busca visibilizar la cruda realidad que enfrentan millones de niños y niñas que crecen entre bombas y desplazamientos forzados y convoca a firmar en laguerranoesunjuego.org.

Niños desplazados internamente en un refugio temporal en Jalalabad, Afganistán. Uno de ellos lleva a su hermano enfermo en brazos. Foto: ACNUR

Mientras muchas familias se preparan para celebrar el Día de la Niñez, millones de niños y niñas en el mundo deben enfrentar una realidad muy distinta: 1 de cada 6 vive en guerras y zonas de conflicto. Frente a esta emergencia, Fundación ACNUR Argentina impulsa “La guerra NO es un juego”, una iniciativa a favor de las infancias atrapadas en conflictos, guerras y violencia armada firmando en LaGuerraNoEsUnJuego.org.

Las firmas recolectadas serán presentadas en septiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas, para instar a los líderes mundiales a tomar medidas urgentes por una niñez que pueda jugar y vivir en paz.

Niños sirios juegan en el campamento Muqawamah cerca de la frontera con Turquía. Foto: ACNUR

Un panorama alarmante

De acuerdo con el informe de ACNUR Tendencias Globales, a fines de abril 2025 había más de 122 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo. Y aunque los niños y niñas representan el 29% de la población global, constituyen el 40% de las personas desplazadas por la fuerza. Esto significa que más de 49 millones de niños y niñas han sido forzados a huir de sus hogares para salvar sus vidas, una cifra que supera la población total de Argentina.

En la huida, los niños y niñas se enfrentan a inimaginables peligros. Muchos cruzan fronteras solos, quedando desprotegidos frente a quienes se aprovechan de su vulnerabilidad.

Behtar, niña desplazada internamente, sobrevive junto a su familia en condiciones extremas en Kabul, Afganistán, sin acceso regular a alimentos ni ingresos estables. Foto: ACNUR - Oxygen Film Studio

Sherin, niña afgana de 7 años, en una carpa en Char Qala-e- Wazir Abad, Kabul. Foto: ACNUR - Oxygen Empire Media Production

En 2024, la violencia contra los niños en los conflictos armados alcanzó niveles sin precedentes, tras registrarse un abrumador aumento del 25% en el número de violaciones graves con respecto a 2023, según el más reciente informe de la ONU sobre Niños y Conflictos Armados publicado en junio 2025. Tales violaciones incluyen asesinatos, mutilaciones, reclutamiento forzoso, abuso sexual y denegación de ayuda humanitaria.

La guerra NO es un juego

Fundación ACNUR Argentina impulsa “La guerra NO es un juego”, una iniciativa que busca concientizar y actuar frente a una realidad estremecedora: millones de niños y niñas en todo el mundo crecen entre bombas, desplazamientos forzados y violencia armada. A través de esta acción, la organización convoca a la población a firmar en LaGuerraNoEsUnJuego.org para alzar sus voces y exigir que los niños y niñas puedan vivir y jugar en paz. El objetivo es reunir más de un millón de firmas, que serán presentadas en septiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Artistas y celebridades se sumaron a la iniciativa La Guerra NO es un Juego de Fundación ACNUR Argentina.jpg Foto: Fundación ACNUR Argentina

“La infancia debe ser sinónimo de juego, no de miedo ni de huida. Sin embargo, hoy 1 de cada 6 niños y niñas en el mundo crece en guerras y zonas de conflicto. Infancias que deberían transcurrir entre aulas y plazas, transcurren entre escombros, sirenas y miedo. Desde Fundación ACNUR Argentina trabajamos para visibilizar esta realidad inadmisible. ‘La guerra no es un juego’ es un llamado urgente a devolverles lo que nunca deberían haber perdido: el derecho a vivir y jugar en paz”, afirmó Paula Martínez Álvarez, Directora de Comunicaciones de Fundación ACNUR Argentina.

Distintas figuras públicas ya se han sumado a esta acción compartiendo poderosos mensajes en sus redes sociales, tal es al caso de Osvaldo Laport – Embajador de Buena Voluntad de ACNUR -, Georgina Barbarossa, Claudia Villafañe, Marcela Kloosterboer, Eleonora Wexler, Isabel Macedo, Flor Otero, Sergio Lapegüe, Noelia Marzol, Diego Ramos, Flavia Palmiero, Barbie Velez, Pía Shaw, Viviana Saccone, Nico Peralta, Sebastián Almada, entre otras.

Farzana, 9 años, Bamiyán Afganistán. El país enfrenta una de las crisis humanitarias de mayor proporción en el mundo. Foto: ACNUR - Oxygen Empire Media Production

“En el mundo, millones de niños y niñas son reclutados para luchar como soldados y entrenados para matar cuando ni siquiera saben leer. Cargan armas en lugar de mochilas escolares. Para muchas niñas, la violencia sexual es una amenaza y la infancia, un recuerdo lejano. Más de 49 millones de niños y niñas han sido forzados a huir de sus hogares para salvar sus vidas. La guerra no puede ser el escenario donde crezcan. Por eso, desde Argentina, levantamos la voz con firmeza: ¡La guerra no es un juego! Los niños y niñas deben poder vivir y jugar en paz”, expresó Osvaldo Laport, Embajador de Buena Voluntad de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.

En un mundo donde se naturaliza la violencia desde edades tempranas, firmar por la paz es una manera de expresar que la infancia en guerra es inadmisible. Este mes de la niñez podemos alzar la voz por los niños y niñas que no pueden hacerlo, firmando en LaGuerraNoEsUnJuego.org.