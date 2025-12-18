Regalos para Navidad 2025: el ranking de los juguetes más pedidos por los niños, según un relevamiento de la CAIJ
El estudio realizado por la Cámara Argentina del Juguete documentó información de 3.000 jugueterías de todo el país. Conocé el ‘Top 10′ navideño y las recomendaciones para comprar de forma segura en plataformas e-commerce.
Durante los días previos a Navidad, los juguetes ocupan un rol protagónico en los regalos. En este contexto festivo, un relevamiento hecho por la Cámara Argentina del Juguete (CAIJ) reveló cuáles son los 10 más pedidos hasta el momento.
Además, el informe detalló que crecen las compras digitales y la necesidad de extremar precauciones en la selección de productos seguros para los más pequeños. A continuación, el ‘Top 10′ de juguetes navideños.
Los 10 juguetes más pedidos para la Navidad en la Argentina
1- Juguetes de primera infancia
Apilables, didácticos, encastres y juguetes sensoriales que representan cerca del 40% de la oferta nacional, elegidos por promover el desarrollo y alejar a los niños de las pantallas desde edades tempranas.
2- Juguetes de aire libre, pileta y playa
Baldecitos, estaciones de agua, lanzaaguas y piletas infantiles muy buscados en la temporada de verano por incentivar el juego activo.
3- Juegos de mesa familiares
Preferidos por su valor educativo y su capacidad para reunir a distintas generaciones, en un segmento con fuerte protagonismo de la industria argentina.
4- Juguetes creativos y de manualidades
Actividades creativas, juegos de experimentación, masas de modelar y sets de arte para fomentar el juego sin dispositivos electrónicos.
5- Juguetes tecnológicos, mascotas electrónicas y peluches interactivos
Productos que integran funciones básicas de interacción, movimiento o tecnología accesible captando la atención especialmente de la primera infancia.
6- Juegos tranquilos para compartir y rompecabezas
Propuestas lúdicas de baja estimulación digital y juegos de memoria elegidos tanto por familias como por adultos que buscan regalos educativos y de uso conjunto.
7- Bebés y muñecas
Un clásico del mercado argentino, con presencia sostenida tanto de productos nacionales como importados.
8- Bloques de construcción y juguetes de encastre
Demandados por su aporte al desarrollo cognitivo y motriz, impulsados por la participación activa de la industria local.
9- Figuras de acción y sets coleccionables
Segmento impulsado por personajes de series, películas y contenidos audiovisuales, dominado por productos importados y licenciados.
10- Monopatines y vehículos de arrastre
Regalos de mayor valor que muestran un crecimiento sostenido en el canal online.
Las recomendaciones para comprar juguetes seguros en Navidad
La CAIJ recomienda a las familias tomar precauciones al elegir juguetes, especialmente en compras internacionales. Entre las sugerencias figuran: comprobar que el juguete no haya sido retirado en otros países, desconfiar de productos sin información detallada sobre origen o certificación, favorecer la compra en comercios formales y revisar siempre el marcado de conformidad.
Las recomendaciones también se dirigen a las plataformas de e-commerce y a los entes estatales, a quienes la CAIJ solicita una fiscalización efectiva de compras online, la exigencia del marcado de conformidad en todas las publicaciones de juguetes y la habilitación de canales ágiles para denunciar y retirar productos inseguros.
Para facilitar la protección de los consumidores, la CAIJ puso a disposición un formulario específico para reportar maniobras de comercio desleal y otro, elaborado junto a la Sociedad Argentina de Pediatría, para reportar lesiones potencialmente vinculadas al uso de productos inseguros.
La elección de juguetes seguros y la compra en comercios formales son acciones clave para reducir riesgos y proteger la seguridad de los niños y niñas durante las fiestas, en un contexto donde la responsabilidad es compartida entre autoridades, familias y plataformas.