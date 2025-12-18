Regalos para Navidad 2025: el ranking de los juguetes más pedidos por los niños, según un relevamiento de la CAIJ

El estudio realizado por la Cámara Argentina del Juguete documentó información de 3.000 jugueterías de todo el país. Conocé el ‘Top 10′ navideño y las recomendaciones para comprar de forma segura en plataformas e-commerce.

Los 10 juguetes más pedidos por los niños para Navidad 2025. Foto: Pixabay.

Durante los días previos a Navidad, los juguetes ocupan un rol protagónico en los regalos. En este contexto festivo, un relevamiento hecho por la Cámara Argentina del Juguete (CAIJ) reveló cuáles son los 10 más pedidos hasta el momento.

Además, el informe detalló que crecen las compras digitales y la necesidad de extremar precauciones en la selección de productos seguros para los más pequeños. A continuación, el ‘Top 10′ de juguetes navideños.

Los 10 juguetes más pedidos para la Navidad en la Argentina

1- Juguetes de primera infancia

Los juguetes de primera infancia ocupan el puesto 1 de los 10 juguetes más pedidos por los niños. Foto: Pixabay.

Apilables, didácticos, encastres y juguetes sensoriales que representan cerca del 40% de la oferta nacional, elegidos por promover el desarrollo y alejar a los niños de las pantallas desde edades tempranas.

2- Juguetes de aire libre, pileta y playa

Baldecitos, estaciones de agua, lanzaaguas y piletas infantiles muy buscados en la temporada de verano por incentivar el juego activo.

3- Juegos de mesa familiares

Preferidos por su valor educativo y su capacidad para reunir a distintas generaciones, en un segmento con fuerte protagonismo de la industria argentina.

4- Juguetes creativos y de manualidades

Los juguetes creativos y de manualidades alejan a los niños de la pantalla. Foto: Pixabay.

Actividades creativas, juegos de experimentación, masas de modelar y sets de arte para fomentar el juego sin dispositivos electrónicos.

5- Juguetes tecnológicos, mascotas electrónicas y peluches interactivos

Productos que integran funciones básicas de interacción, movimiento o tecnología accesible captando la atención especialmente de la primera infancia.

6- Juegos tranquilos para compartir y rompecabezas

Los rompecabezas nunca pasan de moda y son elegidos tanto por los más chicos como los más grandes. Foto: Pixabay.

Propuestas lúdicas de baja estimulación digital y juegos de memoria elegidos tanto por familias como por adultos que buscan regalos educativos y de uso conjunto.

7- Bebés y muñecas

Un clásico del mercado argentino, con presencia sostenida tanto de productos nacionales como importados.

8- Bloques de construcción y juguetes de encastre

Los bloques de construcción y juguetes de encastre fomentan en el desarrollo cognitivo y motriz de los niños. Foto: Pixabay.

Demandados por su aporte al desarrollo cognitivo y motriz, impulsados por la participación activa de la industria local.

9- Figuras de acción y sets coleccionables

Segmento impulsado por personajes de series, películas y contenidos audiovisuales, dominado por productos importados y licenciados.

10- Monopatines y vehículos de arrastre

Regalos de mayor valor que muestran un crecimiento sostenido en el canal online.

Las recomendaciones para comprar juguetes seguros en Navidad

La CAIJ recomienda a las familias tomar precauciones al elegir juguetes, especialmente en compras internacionales. Entre las sugerencias figuran: comprobar que el juguete no haya sido retirado en otros países, desconfiar de productos sin información detallada sobre origen o certificación, favorecer la compra en comercios formales y revisar siempre el marcado de conformidad.

Las recomendaciones también se dirigen a las plataformas de e-commerce y a los entes estatales, a quienes la CAIJ solicita una fiscalización efectiva de compras online, la exigencia del marcado de conformidad en todas las publicaciones de juguetes y la habilitación de canales ágiles para denunciar y retirar productos inseguros.

Para facilitar la protección de los consumidores, la CAIJ puso a disposición un formulario específico para reportar maniobras de comercio desleal y otro, elaborado junto a la Sociedad Argentina de Pediatría, para reportar lesiones potencialmente vinculadas al uso de productos inseguros.

La elección de juguetes seguros y la compra en comercios formales son acciones clave para reducir riesgos y proteger la seguridad de los niños y niñas durante las fiestas, en un contexto donde la responsabilidad es compartida entre autoridades, familias y plataformas.