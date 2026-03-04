Preocupa la baja de vacunación infantil Foto: Freepik

Los niveles de vacunación pediátrica en Argentina atraviesan un momento crítico, ya que según los datos oficiales del Ministerio de Salud, en el año 2025 las coberturas nacionales promedio oscilaron entre el 70% y el 85% en la mayoría de las vacunas del calendario, cifras que se ubican por debajo de los umbrales recomendados para garantizar la inmunidad comunitaria y prevenir brotes.

Esta tendencia no es reciente, sino que el informe indica que se viene consolidando desde hace al menos una década y que este registro demuestra un patrón reiterado en casi todas las inmunizaciones. De hecho, muchos niños que inician el esquema de vacunación no lo completan.

Preocupa la baja de vacunación infantil Foto: Freepik

En el Día Mundial del Virus del Papiloma Humano, los expertos indicaron que se observa una baja en vacunas claves como en el rotavirus, quíntuple/séxtuple y poliomielitis (IPV), y que la situación se agrava en los refuerzos, cuyos niveles en algunos casos quedan por debajo del 70%.

El punto más crítico aparece en la segunda infancia. A los cinco años, los refuerzos de triple viral y varicela registran coberturas que rondan apenas entre el 45% y el 47%. Esto implica que más de la mitad de los niños no reciben las dosis necesarias para sostener la protección frente a enfermedades que aún circulan o pueden reintroducirse.

En este sentido, el médico pediatra Fernando Burgos (MN 81759), jefe de la Sección Ambulatoria de Pediatría del Hospital Austral y miembro del Departamento Científico de la Fundación Vacunar, expresó a Canal 26 que: “Argentina cuenta con uno de los calendarios de vacunación más completos de la región. El desafío actual es el cumplimiento. Para que la protección sea efectiva, es fundamental que las familias y los equipos de salud revisen el carnet y aprovechen cada consulta médica para verificar que las dosis estén al día”.

En este mismo sentido, el pediatra expresó que a medida que los chicos crecen, disminuye la frecuencia de las consultas pediátricas, lo que impacta directamente en la aplicación de refuerzos. “Al quedar dosis pendientes, se genera una falsa sensación de protección, cuando en realidad la inmunidad plena se logra con el esquema completo”, remarcó.

Preocupa la baja vacunación contra el HPV durante la adolescencia

Los expertos también indican que hay una baja adherencia en la vacunación de los adolescentes, especialmente en lo que se refiere a la vacunación contra el Papiloma Humano (VPH). A nivel nacional, en 2024 la cobertura alcanzó apenas el 55,5% en mujeres y el 50,9% en varones.

Entre 2015 y 2024, la cobertura de esta vacuna descendió del 87% al 55% en mujeres y del 71% al 51% en varones, según datos oficiales de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles.

Cabe recordar que el HPV es de las mayores infecciones de transmisión sexual en el mundo y que, según estimaciones, cuatro de cada cinco personas sexualmente activas lo contraerán en algún momento de sus vidas. Existen más de cien tipos de VPH, de los cuales alrededor de 40 pueden afectar la zona genital o anal. La transmisión ocurre principalmente por contacto directo de piel y mucosas durante cualquier tipo de relación sexual. No se transmite por compartir objetos ni por el uso de baños públicos.

Disminuye la vacunación contra el HPV

La infectóloga María Cecilia Torroija, directora asociada de Asuntos Médicos en Infectología de MSD Argentina, explicó a Canal 26 que el HPV es uno de los virus más comunes y que muchas veces no da ningún síntoma: “Por eso la información y la prevención son fundamentales. Contar con datos claros, hablar del tema sin prejuicios y acompañar a las familias desde el sistema sanitario permite reducir riesgos y cuidar la salud a largo plazo”.

Según expresó la médica, en la mayoría de los casos, la infección desaparece de forma espontánea, pero en otros puede persistir y derivar en distintos tipos de cáncer. Además, remarcó que se estima que el 99% de los casos de cáncer cervicouterino están vinculados al VPH.

En Argentina, según el Observatorio Global del Cáncer, es el tercer cáncer más frecuente en mujeres y la cuarta causa de muerte por cáncer en mujeres jóvenes. También puede provocar cáncer de ano, vagina y vulva.

Vacuna. Foto: Unsplash.

Aunque no existe un tratamiento específico para eliminar el virus, sí hay herramientas eficaces para prevenirlo y detectar lesiones en etapas tempranas: la educación sexual integral, el uso de preservativo, los controles ginecológicos de rutina y la vacunación.

En el marco del Día Internacional de la Concientización sobre el VPH, especialistas advierten que la baja cobertura de esta vacuna no es un hecho aislado, sino parte de un deterioro más amplio en la adherencia al Calendario Nacional de Vacunación.