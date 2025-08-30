No hay edad para divertirse: crece el boom de los boliches para mayores de 50 años
La vida se extiende cada vez más y la gente busca envejecer de manera activa, ya sea con actividades tanto físicas como culturales.
Los mayores ya no son “solo abuelos” y también buscan divertirse, por lo que la adultez ya no es un impedimento.
La premisa de que no hay edad para divertirse se instaló en todo el mundo y no es solo patrimonio de la juventud.
En ese sentido, la noche ya no es exclusiva de los jóvenes: se popularizaron una serie de eventos nocturnos que invitan a los mayores de 50 años a disfrutar de boliches bailables como si aún tuvieran 20.
Redescubrir la noche
Estas “fiestas +50″ se organizan habitualmente los viernes y sábados y ofrecen un espacio donde redescubrir la noche y crear nuevos vínculos entre pares.
No solo se trata de bailar, sino que es una reválida de la vida social a una edad que ha sido asociada con el retiro de este tipo de ocio.
Además, existen otras propuestas similares que tienen como objetivo a las personas mayores de 40 o 30 años. La idea es juntar a la gente de la misma generación para revivir los buenos momentos o crear otros nuevos.
Este boom derriba estigmas asociados con la edad ofreciendo alegría y comunidad. Para muchos, son escenarios para reconectar con el placer de bailar y compartir compartir fuera de sus círculos habituales.