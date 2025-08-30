No hay edad para divertirse: crece el boom de los boliches para mayores de 50 años

La noche ya no es exclusiva de los jóvenes. Para muchos adultos, se trata de reconectar con el placer de bailar y compartir compartir fuera de sus círculos habituales.

El boom de los boliches para los mayores de 50 años. Foto: Canal 26

La vida se extiende cada vez más y la gente busca envejecer de manera activa, ya sea con actividades tanto físicas como culturales.

Los mayores ya no son “solo abuelos” y también buscan divertirse, por lo que la adultez ya no es un impedimento.

El boom de los boliches para mayores de 50 años. Video: Canal 26

La premisa de que no hay edad para divertirse se instaló en todo el mundo y no es solo patrimonio de la juventud.

En ese sentido, la noche ya no es exclusiva de los jóvenes: se popularizaron una serie de eventos nocturnos que invitan a los mayores de 50 años a disfrutar de boliches bailables como si aún tuvieran 20.

Redescubrir la noche

Estas “fiestas +50″ se organizan habitualmente los viernes y sábados y ofrecen un espacio donde redescubrir la noche y crear nuevos vínculos entre pares.

No solo se trata de bailar, sino que es una reválida de la vida social a una edad que ha sido asociada con el retiro de este tipo de ocio.

El boom de los boliches para los mayores de 50 años. Foto: Canal 26

Además, existen otras propuestas similares que tienen como objetivo a las personas mayores de 40 o 30 años. La idea es juntar a la gente de la misma generación para revivir los buenos momentos o crear otros nuevos.

Este boom derriba estigmas asociados con la edad ofreciendo alegría y comunidad. Para muchos, son escenarios para reconectar con el placer de bailar y compartir compartir fuera de sus círculos habituales.