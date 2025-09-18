Video impactante: así fue la brutal pelea en el boliche Ink de Palermo que dejó dos heridos y cinco detenidos

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, que solicitó la ayuda del SAME y demoró a cuatro hombres y una mujer, a una cuadra y media del boliche. IMÁGENES SENSIBLES.

Brutal pelea en el boliche Ink de Palermo. Foto: X / Capturas de video.

La madrugada del sábado se vio marcada por un episodio de violencia en Palermo: frente al boliche Ink, ubicado en Niceto Vega al 5600, se desató una brutal pelea que dejó dos heridos por arma blanca y cinco personas demoradas por la policía.

El hecho ocurrió cerca de las 5:30, según informaron fuentes policiales y de seguridad del local. De acuerdo con las primeras investigaciones, la pelea comenzó tras un intento de robo de una cadena dentro del boliche.

Atención: las siguientes imágenes pueden herir la sensibilidad del lector

Así fue la brutal pelea en el boliche Ink de Palermo. Video: NA.

Desde allí, el conflicto se trasladó a la vía pública, donde se produjo un enfrentamiento a golpes y patadas entre varios jóvenes, con vehículos estacionados como escenario de la disputa.

Videos captados por testigos muestran la intensidad del altercado, que rápidamente llamó la atención de vecinos y transeúntes. La intervención de la policía y del personal de seguridad del local permitió controlar la situación y demorar a cinco personas involucradas en la pelea.

Los heridos, ambos de 19 años, fueron trasladados por el SAME al Hospital Fernández. Uno sufrió escoriaciones en el rostro y el otro una cortadura en la mano. Ambos se encuentran fuera de peligro.

Según pudo saber Infobae, el conflicto se habría originado dentro del boliche, luego de que un grupo de jóvenes le robara una cadenita a un chico. Ese hecho habría originado la pelea, que continuó afuera del lugar.

“Fue una riña entre 10 personas aproximadamente. Trasladamos a dos pacientes, uno de 18 y otro de 26. Uno con herida de arma blanca en el rostro, a quien se lo compensó en el lugar. Lo trasladamos al Fernández. Y el otro con múltiples heridas de arma blanca, también derivado al Fernández”, comentó el doctor Alberto Crescenti, titular del SAME, en diálogo con el canal de noticias TN.

Tras la pelea, agentes de la fuerza de seguridad porteña demoraron a cinco integrantes del grupo que habría robado la cadenita, compuesto por cuatro varones y una mujer, quienes fueron identificados por el denunciante del robo.

La investigación del hecho quedó bajo la Unidad de Flagrancia Norte, donde se dispuso que una vez que se tenga diagnóstico de las dos personas hospitalizadas se analizará cómo continuará la situación para las personas demoradas.