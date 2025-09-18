Batalla campal a la salida de un boliche en Palermo: dos jóvenes resultaron heridos de arma blanca

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves. El conflicto se inició dentro de la disco y fue protagonizado por al menos 10 personas.

Batalla campal a la salida de un boliche en Palermo Foto: Google Maps

Una batalla campal se inició este jueves a la salida de un boliche en el barrio porteño de Palermo dejando como saldo dos jóvenes apuñalados y cinco personas detenidas.

Batalla campal a la salida de un boliche en Palermo Foto: NA

Según las primeras informaciones, el episodio ocurrió cerca de las 5.30 de la madrugada en la puerta del boliche INK, ubicado en la calle Niceto Vega al 5600, luego de un altercado dentro del local.

Conforme a lo manifestado por personal de seguridad, que fueron quienes señalaron a los responsables, la pelea se originó cuando un grupo intentó robar una cadenita a uno de los asistentes.

En medio del altercado, dos jóvenes resultaron heridos de arma blanca y debieron ser trasladados por el SAME hacia el Hospital Fernández.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, que solicitó la ayuda del SAME y demoró a los asistentes, cuatro hombres y una mujer, a una cuadra y media del boliche.