La madrugada del domingo comenzó con conmoción en la zona de la Costanera Norte de Buenos Aires, cuando parte de la estructura del escenario de un boliche colapsó en plena actividad. El incidente ocurrió dentro del Archi Club, un local ubicado sobre la Avenida Rafael Obligado, donde cientos de personas estaban disfrutando la noche cuando la estructura de luces del escenario se desprendió y cayó sobre el área donde había público. Según los reportes iniciales, se registraron al menos 15 personas heridas, todas con politraumatismos, mientras que aproximadamente 700 personas fueron evacuadas del establecimiento como medida de seguridad.

Un colapso repentino que desató el caos

De acuerdo con la información divulgada por los equipos de emergencia, la caída se produjo de manera súbita: una sección del sistema de luminaria del escenario cedió y se desplomó sobre el sector del público, generando una situación de confusión y alarma entre quienes se encontraban en el lugar. Testigos indicaron que la música se interrumpió inmediatamente y que el personal del boliche empezó a guiar a la multitud hacia las salidas mientras arribaban los servicios de emergencia. Las primeras tareas se concentraron en retirar a los heridos de la zona afectada y contener a las personas que buscaban abandonar rápidamente el establecimiento.

Asistencia médica y traslado de heridos

El SAME acudió rápidamente al lugar del incidente. Los profesionales de salud brindaron atención primaria a las víctimas y coordinaron su traslado a distintos hospitales porteños, entre ellos el Pirovano, el Rivadavia y el Fernández, donde fueron diagnosticadas con politraumatismos. En total, nueve personas requirieron atención hospitalaria, aunque la magnitud del accidente generó preocupación inicial sobre la posibilidad de más heridos, lo que derivó en un operativo ampliado de respuesta.

La evacuación: más de 700 personas afuera en minutos

Como parte del protocolo de seguridad, todos los asistentes fueron evacuados del interior del boliche. El procedimiento, que alcanzó a más de 700 personas, se realizó de manera urgente para permitir el ingreso de los equipos de rescate y evitar nuevos riesgos ante la posibilidad de desprendimientos adicionales. Las autoridades informaron que el operativo se desarrolló de forma controlada y que no se registraron incidentes adicionales durante la evacuación.

Investigación en curso

Si bien los primeros indicios apuntan al desprendimiento de una estructura de luces como causa del accidente, las autoridades aún no determinaron qué provocó el colapso. Se esperan peritajes sobre la infraestructura del escenario y sobre las condiciones del montaje instalado para las actividades del local. Por el momento, se trata de un caso en desarrollo en el que los investigadores buscan establecer si se trató de una falla estructural, un problema de mantenimiento o un error en la instalación del equipamiento técnico.