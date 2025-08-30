Una famosa marca de golosinas sorprende con su nuevo lanzamiento: la gaseosa más famosa de todas en versión gomitas

Una propuesta para los fanáticos de la popular bebida, que combina su sabor nostálgico con un toque de innovación.

Golosinas. Foto: Freepik

Arcor vuelve a innovar en el mundo de las golosinas con un lanzamiento que promete ser un éxito en los kioscos: las nuevas Mogul Cola, unas gomitas con la clásica forma de botellita y el inconfundible sabor a cola que todos reconocen.

Estas gomitas llegan con varios atractivos:

Un sabor único que remite directamente a la gaseosa más popular.

Su formato de botellita , ideal para picar solo o compartir.

Son libres de gluten, aptas para personas celíacas.

Llegaron las gomitas Mogul en su versión Cola. Video Instagram @infokioscos

Además, estarán disponibles en dos presentaciones —paquetes de 30 gramos y de 500 gramos— para adaptarse a cada ocasión. Con esta propuesta, Mogul busca conquistar tanto a chicos como a grandes, combinando el toque nostálgico con la frescura de un producto nuevo.

Este lanzamiento se suma a la expansión del universo Mogul, que recientemente sorprendió con las Mogul bañadas, reafirmando su lugar como referente de la categoría.

Nuevas Mogul Cola. Foto: Captura video Instagram @infokioscos

Mogul Bañadas: la fusión perfecta de gomitas y chocolate

Además, Mogul sigue expandiendo su mundo de sabores con una propuesta que conquistó a los fanáticos de las golosinas: las Mogul Bañadas. Se trata de gomitas frutales cubiertas con una deliciosa capa de chocolate, una combinación que sorprende por su contraste entre lo ácido y frutal con lo dulce e intenso del cacao.

Presentadas en bolsitas de 80 gramos, estas golosinas son ideales para darse un gusto distinto, compartir con amigos o acompañar una tarde de antojo. Con esta innovación, Mogul no solo suma un nuevo producto a su clásica línea de gomitas, sino que también apuesta a un terreno diferente, el del chocolate, logrando un mix único que promete volverse tendencia.

Gomitas Mogul bañadas en chocolate. Foto: Instagram @mogularcor

Así, la marca continúa consolidándose como referente del segmento, ofreciendo opciones que combinan diversión, sabor y originalidad para todos los gustos.