Una famosa marca de golosinas sorprende con su nuevo lanzamiento: la gaseosa más famosa de todas en versión gomitas

Una propuesta para los fanáticos de la popular bebida, que combina su sabor nostálgico con un toque de innovación.
sábado, 30 de agosto de 2025, 21:29
Golosinas.
Golosinas. Foto: Freepik

Arcor vuelve a innovar en el mundo de las golosinas con un lanzamiento que promete ser un éxito en los kioscos: las nuevas Mogul Cola, unas gomitas con la clásica forma de botellita y el inconfundible sabor a cola que todos reconocen.

Estas gomitas llegan con varios atractivos:

  • Un sabor único que remite directamente a la gaseosa más popular.
  • Su formato de botellita, ideal para picar solo o compartir.
  • Son libres de gluten, aptas para personas celíacas.
Llegaron las gomitas Mogul en su versión Cola. Video Instagram @infokioscos

Además, estarán disponibles en dos presentaciones —paquetes de 30 gramos y de 500 gramos— para adaptarse a cada ocasión. Con esta propuesta, Mogul busca conquistar tanto a chicos como a grandes, combinando el toque nostálgico con la frescura de un producto nuevo.

Este lanzamiento se suma a la expansión del universo Mogul, que recientemente sorprendió con las Mogul bañadas, reafirmando su lugar como referente de la categoría.

Nuevas Mogul Cola. Foto: Captura video Instagram @infokioscos

Mogul Bañadas: la fusión perfecta de gomitas y chocolate

Además, Mogul sigue expandiendo su mundo de sabores con una propuesta que conquistó a los fanáticos de las golosinas: las Mogul Bañadas. Se trata de gomitas frutales cubiertas con una deliciosa capa de chocolate, una combinación que sorprende por su contraste entre lo ácido y frutal con lo dulce e intenso del cacao.

Presentadas en bolsitas de 80 gramos, estas golosinas son ideales para darse un gusto distinto, compartir con amigos o acompañar una tarde de antojo. Con esta innovación, Mogul no solo suma un nuevo producto a su clásica línea de gomitas, sino que también apuesta a un terreno diferente, el del chocolate, logrando un mix único que promete volverse tendencia.

Gomitas Mogul bañadas en chocolate. Foto: Instagram @mogularcor

Así, la marca continúa consolidándose como referente del segmento, ofreciendo opciones que combinan diversión, sabor y originalidad para todos los gustos.