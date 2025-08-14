Una reconocida marca de golosinas lanzó sus caramelos de pistacho y chocolate: ya están en todos los kioscos

Luego de estrenar su nuevo producto en Brasil, los caramelos de Butter Toffees llegaron a la República Argentina.

Caramelos. Foto: Pixabay.

El furor por el pistacho hizo que el fruto seco comenzara a formar parte de rellenos de alfajores, chocolates y hasta bombones. Ahora, una reconocida marca de golosinas no se quiso quedar afuera y lanzó sus propios caramelos con pistacho y chocolate.

Butter Toffees sumó a su línea Intense una propuesta que combina estos dos sabores y ya se encuentra disponible en todos los kioscos del país.

Caramelos de pistacho. Foto: Infokioscos.

El lanzamiento oficial se realizó en Brasil bajo el nombre Butter Toffees Intense 53% Cacau sabor Pistacho, pero los kioscos argentinos ya comenzaron a venderlos, anticipando una llegada oficial al mercado local en los próximos meses.

En Brasil, se comercializan en bolsas de 90 gramos, pero la aparición en góndolas argentinas refuerza la expectativa de que pronto se sumen de forma oficial a la oferta nacional.

Cómo son los nuevos caramelos de pistacho de Butter Toffees

La novedad presenta una capa de chocolate 53% cacao con un cremoso relleno sabor pistacho, en línea con la tendencia que Arcor ya exploró con el reciente Bon o Bon Pistacho en ese país, y que también ya se consigue acá.

Con este lanzamiento, Arcor refuerza su liderazgo en el mercado y amplía su línea de golosinas premium, apostando por combinaciones alineadas con las tendencias internacionales pero fieles a su estilo tradicional.

El Bon o Bon de pistacho, otra apuesta de Arcor

El nuevo Bon o Bon tiene un wafer crocante, con un relleno cremoso de sabor a pistacho, además de una doble cobertura de chocolate amargo. Esta innovación se encuadra dentro de la expansión de la marca, ya que también lanzaron sabores como amargo, frutilla con crema, con coco y hasta Chocolinas.

Arcor tiene en el Bon o Bon como una de sus insignias desde su creación en 1984. Actualmente, el 70% de lo que se produce se exporta a más de 80 países, con mucha presencia en Brasil, México, Japón y Corea, entre otros.

Con respecto a Argentina, el promedio de consumo anual es de 5,5 bombones, lo que lo deja como una de las golosinas favoritas del país.