VTV con 50% de descuento: cómo pagar la mitad del trámite y qué personas pueden acceder al beneficio

El costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires sufrió un aumento, pero no todos pagarán el precio completo: algunos grupos podrán tramitarla con un descuento del 50%.

VTV con 50% de descuento. Foto NA.

El costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires sufrió un aumento recientemente. Sin embargo, no todos deberán pagar el precio completo: algunos grupos de conductores podrán realizar el trámite con un descuento del 50%, gracias a beneficios destinados a jubilados, pensionados y personas con discapacidad.

Quiénes acceden al descuento

La VTV es un trámite obligatorio que garantiza que los vehículos estén en condiciones seguras de circular. Aunque la mayoría debe abonar la tarifa completa, jubilados y pensionados de bajos ingresos pueden gestionarla a mitad de precio, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos.

Para solicitar la bonificación, deberán presentar:

Recibo de haberes reciente.

Documento que acredite la titularidad del vehículo.

Constancia de vigencia de la VTV.

VTV con 50% de descuento. Foto: Ciudad de Buenos Aires

Valores actuales de la VTV

Los precios dependen del tipo de vehículo:

Autos hasta 2.500 kg: $79.640

Autos de más de 2.500 kg: $143.353

Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg: $47.784

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kg: $71.676

Motos de 50 a 200 cc: $31.856

Motos de 201 a 600 cc: $47.784

Motos de más de 600 cc: $63.712

Quiénes están exentos de pagar

Además, algunas personas no deberán abonar la VTV:

Jubilados, pensionados y mayores de 65 años con vehículos a su nombre y bajos ingresos.

Personas con discapacidad titulares del vehículo.

Personas con discapacidad cuyos vehículos estén a nombre de familiares directos o convivientes.

Stickers de la VTV. Foto: NA

Todo lo que tenés que saber sobre la Verificación Técnica Vehicular (VTV)

La Verificación Técnica Vehicular es un control obligatorio que se realiza anualmente a todos los vehículos en la provincia de Buenos Aires. Su objetivo es garantizar que los autos y motos estén en condiciones seguras de circular, revisando frenos, luces, emisiones y otras partes esenciales. Contar con la VTV vigente evita multas y asegura que el vehículo cumpla con las normativas de tránsito.