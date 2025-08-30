VTV con 50% de descuento: cómo pagar la mitad del trámite y qué personas pueden acceder al beneficio
El costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires sufrió un aumento recientemente. Sin embargo, no todos deberán pagar el precio completo: algunos grupos de conductores podrán realizar el trámite con un descuento del 50%, gracias a beneficios destinados a jubilados, pensionados y personas con discapacidad.
Quiénes acceden al descuento
La VTV es un trámite obligatorio que garantiza que los vehículos estén en condiciones seguras de circular. Aunque la mayoría debe abonar la tarifa completa, jubilados y pensionados de bajos ingresos pueden gestionarla a mitad de precio, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos.
Para solicitar la bonificación, deberán presentar:
- Recibo de haberes reciente.
- Documento que acredite la titularidad del vehículo.
- Constancia de vigencia de la VTV.
Valores actuales de la VTV
Los precios dependen del tipo de vehículo:
- Autos hasta 2.500 kg: $79.640
- Autos de más de 2.500 kg: $143.353
- Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg: $47.784
- Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kg: $71.676
- Motos de 50 a 200 cc: $31.856
- Motos de 201 a 600 cc: $47.784
- Motos de más de 600 cc: $63.712
Quiénes están exentos de pagar
Además, algunas personas no deberán abonar la VTV:
- Jubilados, pensionados y mayores de 65 años con vehículos a su nombre y bajos ingresos.
- Personas con discapacidad titulares del vehículo.
- Personas con discapacidad cuyos vehículos estén a nombre de familiares directos o convivientes.
Todo lo que tenés que saber sobre la Verificación Técnica Vehicular (VTV)
La Verificación Técnica Vehicular es un control obligatorio que se realiza anualmente a todos los vehículos en la provincia de Buenos Aires. Su objetivo es garantizar que los autos y motos estén en condiciones seguras de circular, revisando frenos, luces, emisiones y otras partes esenciales. Contar con la VTV vigente evita multas y asegura que el vehículo cumpla con las normativas de tránsito.