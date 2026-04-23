VTV Foto: Foto generada con IA Canal 26

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los trámites más importantes para circular legalmente en la Argentina. Sin embargo, en los últimos meses surgieron cambios clave que impactan de lleno en los autos 0 km, lo que generó dudas entre quienes compraron un vehículo nuevo o planean hacerlo en 2026.

Con un nuevo decreto impulsado por el Gobierno nacional, se modificaron los plazos, la frecuencia de control y los lugares habilitados para realizar la VTV, con el objetivo de reducir costos, simplificar trámites y adaptar el sistema a la tecnología de los vehículos modernos.

Autos 0 km: ¿cuándo deben hacer la VTV por primera vez?

Hasta ahora, la exigencia de la VTV dependía de la jurisdicción. En algunas provincias se requería a los dos años y en otras a los tres, incluso con condicionamientos por kilometraje. Eso cambió.

VTV. Foto: gba.gob.ar

Con la nueva normativa, los autos 0 km deberán realizar su primera VTV recién a los cinco años desde la fecha de patentamiento. Esta medida aplica a vehículos de uso particular y representa una de las modificaciones más relevantes del sistema.

El argumento oficial es que los autos nuevos incorporan sistemas de seguridad, control electrónico y materiales más durables, lo que reduce significativamente el riesgo de fallas mecánicas durante los primeros años de uso.

Cada cuánto se hace la VTV según la edad del vehículo

El nuevo esquema establece plazos diferenciados según la antigüedad del auto:

Autos 0 km : primera VTV a los 5 años

Vehículos con entre 5 y 10 años : verificación cada dos años

Autos con más de 10 años: VTV todos los años, como hasta ahora

Este sistema busca equilibrar seguridad vial y costos para el conductor, enfocando los controles más frecuentes en los vehículos con mayor desgaste.

Por qué el Gobierno cambió el sistema de VTV

Según datos oficiales, la mayoría de los accidentes de tránsito no se producen por fallas mecánicas, sino por errores humanos. Además, los autos fabricados en los últimos años cuentan con tecnologías como:

Frenos ABS

Control de estabilidad

Sistemas de alerta electrónica

Mayor durabilidad estructural

Por ese motivo, se considera innecesario exigir controles frecuentes en autos nuevos que aún no presentan desgaste significativo.

Más centros para hacer la VTV y menos burocracia

Otro cambio central tiene que ver con los lugares habilitados para realizar la verificación. Además de las plantas tradicionales, ahora podrán ofrecer el servicio:

Concesionarias oficiales

Talleres privados habilitados

Centros de inspección técnica

Establecimientos especializados en transporte y carga

VTV, trámite automotor. Foto: NA

Esto apunta a aumentar la competencia, reducir tiempos de espera y mejorar la cobertura territorial, especialmente en zonas donde hoy conseguir turno es complejo.

Además, se eliminan trámites considerados innecesarios, como el Informe de Configuración de Modelo (ICM), que encarecía el proceso sin aportar mejoras concretas en seguridad.

¿Los cambios rigen en todo el país?

No de manera automática. Si bien el decreto es de alcance nacional, cada provincia debe adherir al nuevo régimen. Por eso, el calendario de implementación puede variar según la jurisdicción.

Se recomienda a los conductores verificar siempre la normativa vigente en su provincia o municipio antes de circular o sacar turno para la VTV.

Exenciones y tarifas: quiénes no pagan la VTV

La exención del pago no elimina la obligación de hacer la verificación, pero sí libera del costo del trámite. Los beneficiarios dependen de cada distrito, pero suelen incluir:

Jubilados y pensionados con ingresos mínimos

Personas con discapacidad

Mayores de 65 años

Vehículos oficiales o de servicios esenciales

Las tarifas varían entre CABA y la provincia de Buenos Aires, y se actualizan periódicamente.