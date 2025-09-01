Aumentaron las jubilaciones, pensiones y asignaciones: cómo queda la mínima y quiénes reciben el bono extra de ANSES en septiembre 2025

Este ajuste impacta en trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), por Embarazo y otros programas. Además, se mantienen los topes de ingresos para el acceso a las nuevas escalas.

Camioneta de trámites de ANSES. Foto: ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un aumento del 1,9% en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, en línea con la inflación relevada por el INDEC.

La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 297/2025, alcanza a jubilados, pensionados, trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios de asignaciones universales.

Oficina de ANSES. Foto: NA. Foto: ANSES

Asignaciones de ANSES: cómo quedan los haberes mínimos en septiembre 2025

Con la nueva actualización, la jubilación mínima asciende a $320.277,17, a lo que se suma el bono extraordinario de $70.000, totalizando $390.277,18 a cobrar en septiembre.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fija en $256.221,74, que con el refuerzo llega a $326.221,74.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) se ubican en $224.194,02, y con el adicional alcanzan los $294.194,02.

Este refuerzo de $70.000 se aplica de manera completa a los haberes mínimos, mientras que quienes cobren montos superiores recibirán un proporcional para garantizar que nadie quede por debajo del piso establecido.

Bono de ANSES. Foto: Archivo A24.

Los nuevos valores de las asignaciones

La actualización también impacta en las asignaciones familiares, con incrementos que varían según el ingreso del grupo familiar y la zona geográfica. Entre los principales valores figuran:

Hijo: $57.549 para ingresos hasta $891.041 (con montos diferenciales por zona).

Hijo con discapacidad: hasta $187.379, con incrementos según región.

Prenatal: $57.549 para el tramo más bajo de ingresos.

Matrimonio: $100.441.

Nacimiento: $67.079.

Adopción: $401.075.

Ayuda escolar anual: $42.039 (con adicionales según zona).

La ANSES recordó que se mantiene vigente el tope de $2.359.258: si un integrante del grupo familiar percibe un ingreso superior a esa cifra, el hogar pierde el derecho a cobrar asignaciones.

Oficina de ANSES. Foto: NA. Foto: NA.

En agosto, los haberes ya habían recibido un incremento del 1,62%, correspondiente a la inflación de junio, más el refuerzo extraordinario de $70.000. Con la actualización de septiembre, el Gobierno busca sostener los ingresos de los sectores más vulnerables y evitar una mayor pérdida de capacidad adquisitiva.