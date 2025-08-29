Reintegros en supermercados para jubilados ANSES: cómo acceder al beneficio
A partir del 1° de septiembre, los jubilados y pensionados que cobren sus haberes a través del Banco Nación podrán acceder a una serie de beneficios exclusivos, que fueron desarrollados en conjunto con la ANSES, con el objetivo de mejorar sus ingresos y facilitar las compras cotidianas.
La propuesta se gestiona íntegramente desde la aplicación BNA+, que permite acceder tanto a descuentos como a una nueva modalidad de acreditación de intereses por el dinero en cuenta.
Entre los beneficios más aclamados, se encuentra el rendimiento diario en las cuentas bancarias, que comenzará a generar intereses diarios automáticos, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. La tasa nominal anual (TNA) es del 32%, con un tope de saldo de $500.000.
Esta medida tiene como objetivo que los beneficiarios obtengan un ingreso adicional de forma segura y accesible, incluso sin mover su dinero.
Qué otros beneficios tienen los jubilados del ANSES con BNA+
- Reintegros en supermercados:
Se otorgará un 5% de reintegro adicional en compras realizadas de lunes a viernes, hasta el 30 de septiembre. El beneficio tiene un tope de $5.000 por semana y por usuario.
Aplica a pagos realizados con tarjetas de débito Mastercard y crédito Visa o Mastercard del Banco Nación, únicamente a través de la app BNA+ MODO.
Se acumula con otras promociones vigentes en supermercados tales como Carrefour, ChangoMás, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.
Cuáles son los requisitos:
- Tener instalada la app BNA+
- Gestionar los reintegros y descuentos.
- Verificar la acreditación diaria de intereses y las promociones especiales como “Semana Nación”.