Reintegros en supermercados para jubilados ANSES: cómo acceder al beneficio

A partir del 1 de septiembre, los beneficiarios podrán acceder a descuentos exclusivos. Cómo aprovecharlos.
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 29 de agosto de 2025, 16:35
Cuáles son los descuentos para los jubilados con la app BNA+
Cuáles son los descuentos para los jubilados con la app BNA+ Foto: NA

A partir del 1° de septiembre, los jubilados y pensionados que cobren sus haberes a través del Banco Nación podrán acceder a una serie de beneficios exclusivos, que fueron desarrollados en conjunto con la ANSES, con el objetivo de mejorar sus ingresos y facilitar las compras cotidianas.

La propuesta se gestiona íntegramente desde la aplicación BNA+, que permite acceder tanto a descuentos como a una nueva modalidad de acreditación de intereses por el dinero en cuenta.

Jubilados, ANSES, cobros. Foto: NA
Jubilados y pensionados podrán usar la app del BNA. Foto: NA.

Entre los beneficios más aclamados, se encuentra el rendimiento diario en las cuentas bancarias, que comenzará a generar intereses diarios automáticos, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. La tasa nominal anual (TNA) es del 32%, con un tope de saldo de $500.000.

Esta medida tiene como objetivo que los beneficiarios obtengan un ingreso adicional de forma segura y accesible, incluso sin mover su dinero.

También podría interesarte

El Banco Central impuso nuevas normas a los bancos para contener el dólar

El Banco Central impuso nuevas normas a los bancos para contener el dólar

Transporte, prepagas, colegios, combustibles y más: todos los aumentos que llegan en septiembre 2025

Transporte, prepagas, colegios, combustibles y más: todos los aumentos que llegan en septiembre 2025

Supermercados. Foto: NA / Daniel Vides
Descuentos en supermercados.

Qué otros beneficios tienen los jubilados del ANSES con BNA+

  • Reintegros en supermercados:

Se otorgará un 5% de reintegro adicional en compras realizadas de lunes a viernes, hasta el 30 de septiembre. El beneficio tiene un tope de $5.000 por semana y por usuario.

Aplica a pagos realizados con tarjetas de débito Mastercard y crédito Visa o Mastercard del Banco Nación, únicamente a través de la app BNA+ MODO.

Se acumula con otras promociones vigentes en supermercados tales como Carrefour, ChangoMás, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

Cuáles son los requisitos:

  • Tener instalada la app BNA+
  • Gestionar los reintegros y descuentos.
  • Verificar la acreditación diaria de intereses y las promociones especiales como “Semana Nación”.