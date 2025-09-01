El ambicioso proyecto que promete transformar para siempre la forma de viajar entre La Plata y CABA

El plan busca mejorar la conectividad, reducir la congestión en el centro de la ciudad y facilitar la experiencia de los pasajeros.

Obelisco, Buenos Aires. Foto: NA

La Plata está cada vez más cerca de concretar un proyecto que podría cambiar de manera definitiva la forma de viajar entre la capital bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de la construcción de una terminal ferroautomotor, que unirá en un solo punto la actual estación del Tren Roca con la terminal de micros de media y larga distancia.

El plan, que había sido presentado en gestiones anteriores, se reactivó bajo la administración del intendente Julio Alak y busca mejorar la conectividad, reducir la congestión en el centro de la ciudad y facilitar la experiencia de los pasajeros.

Tren Roca

Actualmente, la Terminal de Ómnibus funciona en 4 entre 41 y 42, pero el proyecto prevé su traslado a un predio de dos hectáreas detrás de la estación ferroviaria, sobre la calle 115.

“El objetivo es generar un nodo de movilidad de toda la región”, explicó el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, en diálogo con 221Radio. La iniciativa permitiría que quienes viajen en micros puedan combinar directamente con el tren sin tener que desplazarse por fuera de la terminal.

Una estación con estacionamiento subterráneo

No obstante, el proyecto no se limita a la integración entre trenes y micros: también contempla la construcción de cocheras subterráneas. “La Plata necesita lugares adecuados de estacionamiento y un lugar está en el proyecto de 1 y 44: si concretamos la terminal ferroautomotor, el subsuelo debería ser una cochera”, sostuvo Resa.

Tren Roca. Foto: NA.

De esta manera, los usuarios podrían dejar sus autos en un espacio seguro y ordenado antes de tomar transporte público. En cuanto al futuro del actual edificio de la terminal de micros, el municipio analiza dos posibilidades: su venta para financiar la obra o la captación de capitales privados para desarrollar un emprendimiento comercial, descartando así la idea de destinarlo a un centro cultural o de convenciones.

La compra del predio a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) está en la etapa final, a la espera de la aprobación del Gobierno nacional. El terreno ya fue tasado y la Municipalidad deberá relocalizar algunas instalaciones que aún funcionan allí.

El Tren Roca vuelve a funcionar con normalidad

El avance del proyecto coincide con una buena noticia para los usuarios del tren: los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes del Ferrocarril Roca retomarán su recorrido completo a partir de este lunes 1° de septiembre.

Tren Roca

Según informó Trenes Argentinos, las obras de renovación de vías y modernización de pasos a nivel, que mantuvieron limitado el servicio desde el 19 de julio, finalizaron el 31 de agosto. Así, el ramal La Plata dejará de cortar en Tolosa y volverá a llegar a Constitución, mientras que el ramal Bosques vía Quilmes recuperará las paradas en Sourigues, Ranelagh y Villa España.