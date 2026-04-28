Canal 26
Por Canal 26
martes, 28 de abril de 2026, 10:00
Retenciones al campo, foto NA
Retenciones al campo, foto NA

Si vivís en La Plata o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en La Plata

Mañana
Soleado
10°
Viento
Noroeste 10 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Noroeste 10 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Noroeste 14 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Plata se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 15 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 21° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Plata.

Máxima: 18°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:25
Puesta del sol18:12
Horas de luz10h 47m
Fase lunarCreciente
Iluminación91%

Radar meteorológico – La Plata

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Plata?

Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en La Plata indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Plata?

El sol sale hoy en La Plata a las 07:25 y se pone a las 18:12, dando aproximadamente 10h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Plata?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Plata es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Plata?

El pronóstico para hoy en La Plata indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Plata?

Para este 28 de abril de 2026, los vientos en La Plata soplarán a una velocidad de 15 - 32 km/h.

Ubicación de La Plata

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Oeste 9 - 17 km/h 0% Cubierto
03:00 Oeste 9 - 18 km/h 0% Cubierto
04:00 Oeste 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noroeste 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° Noroeste 10 - 18 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Noroeste 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Noroeste 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Noroeste 13 - 30 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Noroeste 13 - 31 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Noroeste 13 - 32 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Noroeste 13 - 31 km/h 0% Soleado
16:00 17° 17° Noroeste 13 - 30 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Noroeste 10 - 28 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Noroeste 7 - 19 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Noroeste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
20:00 14° 14° Noroeste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Noroeste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Noroeste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Noroeste 14 - 27 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Noroeste 15 - 28 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.