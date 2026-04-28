Pronóstico en La Plata: cómo estará el tiempo hoy, 28 de abril de 2026
Hoy en La Plata se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.
Si vivís en La Plata o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 7° para este 28 de abril de 2026.
Pronóstico para hoy en La Plata
Hoy en La Plata se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 18°.
Viento: 15 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.
Mañana se esperan 21° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 20°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Plata.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:25
|Puesta del sol
|18:12
|Horas de luz
|10h 47m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|91%
Radar meteorológico – La Plata
¿Cómo estará el tiempo hoy en La Plata?
Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en La Plata indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7° y una máxima de 18°.
¿A qué hora sale el sol hoy en La Plata?
El sol sale hoy en La Plata a las 07:25 y se pone a las 18:12, dando aproximadamente 10h 47m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en La Plata?
El índice UV máximo esperado para hoy en La Plata es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en La Plata?
El pronóstico para hoy en La Plata indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Plata?
Para este 28 de abril de 2026, los vientos en La Plata soplarán a una velocidad de 15 - 32 km/h.
Ubicación de La Plata
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|8°
|7°
|Oeste 8 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|8°
|7°
|Oeste 9 - 17 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|9°
|8°
|Oeste 9 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|9°
|8°
|Oeste 9 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|8°
|7°
|Oeste 8 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|8°
|7°
|Noroeste 8 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|8°
|7°
|Noroeste 9 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|8°
|6°
|Noroeste 9 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|10°
|9°
|Noroeste 10 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|12°
|12°
|Noroeste 11 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|14°
|14°
|Noroeste 12 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|15°
|15°
|Noroeste 13 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|16°
|16°
|Noroeste 13 - 31 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|17°
|17°
|Noroeste 13 - 32 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|17°
|17°
|Noroeste 13 - 31 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|17°
|17°
|Noroeste 13 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|17°
|17°
|Noroeste 10 - 28 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|15°
|15°
|Noroeste 7 - 19 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|14°
|14°
|Noroeste 9 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|14°
|14°
|Noroeste 12 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|14°
|14°
|Noroeste 13 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|14°
|14°
|Noroeste 14 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|14°
|14°
|Noroeste 14 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|14°
|14°
|Noroeste 15 - 28 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Ciudades
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