Cuadro nazi en Mar del Plata: llevan a cabo nuevos allanamientos para encontrar la pintura robada en Países Bajos

La obra del siglo XVII, saqueada a un galerista judío en 1940, estaba en la casa de la hija de un jerarca nazi refugiado en Argentina.

Nuevos allanamientos en Mar del Plata. Foto: PFA.

Un cuadro del siglo XVII, colgado en la sala de una casa de Mar del Plata, abrió un expediente judicial que mantiene a la Argentina expectante de conocer su resolución. Se trata de Retrato de una dama, del pintor italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743), parte de la prestigiosa colección del marchante judío neerlandés Jacques Goudstikker.

La obra fue saqueada en 1940 por el régimen nazi y terminó en manos de Friedrich Gustav Kadgien, funcionario cercano a Hermann Göring, que vivió en Argentina hasta su muerte en 1978.

La obra, “Retrato de una dama”, del pintor italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743) colgado en el living de la casa de una de las hijas de Friedrich Kadgien Foto: x

El hallazgo fue revelado por el diario neerlandés Algemeen Dagblad, que detectó la pintura en las fotos de un aviso inmobiliario publicado en un portal argentino. Una de las hijas de Kadgien había puesto a la venta su casa en el barrio Parque Luro de la ciudad balnearia. En las imágenes, sobre un sillón del living, se distinguía el retrato desaparecido desde hacía más de 80 años.

El fiscal Carlos Martínez, a cargo del caso, ordenó un allanamiento en el domicilio identificado como residencia fiscal de Patricia Kadgien, empresaria textil de 59 años. La Policía Federal secuestró armas, celulares y láminas, entre ellas una serie vinculada a una exposición de Henri Matisse en los años 40, pero el cuadro de Ghislandi ya no estaba. La principal hipótesis es que fue retirado de la vivienda tras la publicación de las imágenes.

Nuevos allanamientos en Mar del Plata

Ahora, agentes de la Policía Federal Argentina volvieron a allanar este lunes la casa de una de las hijas del exfinancista nazi Friedrich Kadgien y otros domicilios de la ciudad de Mar del Plata en búsqueda del cuadro robado a un coleccionista judío de Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial.

No trascendieron los resultados de ninguno de esos operativos.

La causa judicial comenzó en Mar del Plata tras una denuncia por encubrimiento de contrabando. En el caso interviene el fiscal Carlos Martínez, a cargo de la Oficina de Delitos Sencillos de la Justicia Federal. El juez ordenó el secreto de sumario por 48 horas.