Entregaron a la Justicia el cuadro robado por los nazis que buscaban en una casa de Mar del Plata

Se trata de la obra “Retrato de una dama”, del italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743). La pintura había sido robada por los nazis a un galerista judío en Países Bajos.

Hallazgo de un cuadro robado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Foto: Gentileza La Capital de Mar del Plata

La Justicia de Mar del Plata recibió el cuadro que había sido robado por los nazis a un coleccionista en los Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial.

El fiscal federal Daniel Adler exhibió la obra en una conferencia de prensa junto al abogado de Patricia Kadgien (sigue detenida), Carlos Murias, y los peritos Ariel Bassano y Machi Fortunato, según informó el portal del diario La Capital.

Adler destacó “el trabajo del Ministerio de Seguridad y el Poder Judicial” que concretaron el secuestro del cuadro elaborado por el pintor italiano Giuseppe Ghislandi y agregó: “Mañana es la audiencia de formalización”.

Por su parte, Bassano precisó que el cuadro ‘Retrato de una dama’ se encuentra en “buen estado de conservación” al considerar “los años que tiene” (es de 1710) y resaltó que su valor oscila en torno a los “50 mil dólares”: “Se puede entrar a las páginas de subastas y un cuadro de este artista, el más barato 30 mil dólares, y el más costoso en 70 mil”.

Los funcionarios confirmaron que la pintura permanecerá guardada en una recámara para evitar eventuales daños.

El caso

La hija del nazi Friedrich Kadgien y su marido fueron arrestados cuando efectivos de la Policía Federal realizaron nuevos allanamientos en su vivienda del barrio Parque Luro.

La obra, "Retrato de una dama", del pintor italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743)

La causa inició tras una denuncia de ARCA Aduana por el presunto delito de encubrimiento de contrabando a raíz de que el diario neerlandés Algemeen Dagblad haya detectado la obra en las fotos de un aviso inmobiliario publicado en un portal argentino.