Pronostican nuevas lluvias en Buenos Aires: cómo sigue el clima tras el paso de la tormenta de Santa Rosa

El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para la continuidad de la semana, que se espera otra vez con posibles lluvias.

Lluvias; tormentas. Foto: NA (Daniel Vides)

Tras un fin de semana con lluvias y tormentas, la Ciudad de Buenos Aires y alrededores espera otra jornada con clima inestable.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un martes con cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias aisladas en la tarde pero mejorando en la noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 8 grados de mínima y 15 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

Las buenas condiciones regresan el miércoles, con cielo parcialmente nublado durante el día y algo nublado en la noche, una mínima de 8 grados y una máxima de 20.

El jueves, en tanto, tendría cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, con temperaturas de entre 6 y 14 grados.