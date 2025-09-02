Pronostican nuevas lluvias en Buenos Aires: cómo sigue el clima tras el paso de la tormenta de Santa Rosa
Tras un fin de semana con lluvias y tormentas, la Ciudad de Buenos Aires y alrededores espera otra jornada con clima inestable.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un martes con cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias aisladas en la tarde pero mejorando en la noche.
En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 8 grados de mínima y 15 de máxima.
Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores
Las buenas condiciones regresan el miércoles, con cielo parcialmente nublado durante el día y algo nublado en la noche, una mínima de 8 grados y una máxima de 20.
El jueves, en tanto, tendría cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, con temperaturas de entre 6 y 14 grados.