Quedó imputada la pareja que tenía el cuadro robado por los nazis: cómo sigue la causa en Mar del Plata

El cuadro ‘Retrato de una dama’se encuentra en “buen estado de conservación” al considerar “los años que tiene” (es de 1710).

El cuadro que apareció en Mar del Plata Foto: redes

La hija del exfuncionario nazi y su esposo fueron imputados por encubrir el contrabando de la pintura “Retrato de una dama”, la cual fue robada durante la Segunda Guerra Mundial.

Este miércoles el titular de la Unidad Fiscal Mar del Plata, el fiscal general Daniel Adler, informó que el abogado que representa a las personas investigadas entregó la obra de arte perteneciente al artista italiano Giuseppe Ghislandi y denunciada como sustraída en Países Bajos durante la época de la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial.

El cuadro ‘Retrato de una dama’se encuentra en “buen estado de conservación” al considerar “los años que tiene” (es de 1710) y resaltó que su valor oscila en torno a los “50 mil dólares”: “Se puede entrar a las páginas de subastas y un cuadro de este artista, el más barato 30 mil dólares, y el más costoso en 70 mil”.

La obra, “Retrato de una dama”, del pintor italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743) colgado en el living de la casa de una de las hijas de Friedrich Kadgien Foto: x

Luego de que se diera a conocer la devolución de la pintura, este jueves fiscal federal Carlos Martínez imputó formalmente a Patricia Kadgien y a su marido Juan Carlos Cortegoso.

En la audiencia, ambos fueron acusados del delito de encubrimiento agravado, luego de que el fiscal haya expresado que intentaron ocultar la obra, incluso tras advertencias sobre su búsqueda internacional.

Según informaron medios locales, por el momento el matrimonio continuará cumpliendo prisión domiciliaria. Acerca de la obra, quedó resguardada por la Fiscalía.

La causa inició tras una denuncia de ARCA Aduana por el presunto delito de encubrimiento de contrabando a raíz de que el diario neerlandés Algemeen Dagblad detectó la obra en las fotos de un aviso inmobiliario publicado en un portal argentino.