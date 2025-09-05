Mar del Plata: familiares de un artista italiano reclamaron un cuadro robado por los nazis

El FBI se comunicó con la fiscalía local que investiga la aparición de la obra que fue saqueada durante la Segunda Guerra Mundial de una colección privada.

"Retrato de una dama", el cuadro robado por los Nazis que es reclamado en Mar del Plata Foto: NA

Un hecho sorprendente sacudió a la ciudad de Mar del Plata, ya que el FBI se contactó con la oficina del fiscal a cargo de la causa por la obra robada en Países Bajos por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era informarles que los familiares del artista italiano al que le sustrajeron el cuadro “Retrato de una dama” reclaman su devolución.

El hecho sucedió el miércoles, luego de que la hija del ex funcionario nazi haya entregado a la Justicia el cuadro que tenía en su casa. Personal del FBI se comunicó con la oficina del fiscal federal Carlos Martínez para anunciarles que los familiares del comerciante judío Jacques Goudstikker se presentaron en la sede de dicha fuerza federal en Nueva York para reclamar la obra, luego de enterarse de los pormenores del caso.

"Retrato de una dama", el cuadro robado por los Nazis que es reclamado en Mar del Plata Foto: X quedigital1

Aun así, según indicó el medio La Capital, el juez federal de Garantías de Mar del Plata, Santiago Inchausti, puso a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el cuadro hasta que haya una sentencia en la causa.

Ahora, serán ellos los encargados de comunicar si deciden que la Policía Federal traslade la pintura hasta el Museo del Holocausto en Buenos Aires.

Imputaron a la hija del ex funcionario nazi y a su esposo

Luego de que se diera a conocer la devolución de la pintura, este jueves fiscal Martínez imputó formalmente a Patricia Kadgien y a su marido Juan Carlos Cortegoso.

"Retrato de una dama", el cuadro robado por los Nazis que es reclamado en Mar del Plata Foto: X quedigital1

En la audiencia, ambos fueron acusados del delito de encubrimiento agravado, luego de que el fiscal haya expresado que intentaron ocultar la obra, incluso tras advertencias sobre su búsqueda internacional.

Aunque ambos recuperaron la libertad, después de permanecer con arresto domiciliario, se dispuso que no podrán viajar al exterior, deberán indicar a la Justicia un domicilio fijo y se les ordenó la entrega de sus pasaportes.