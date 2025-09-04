Único en Latinoamérica: cómo es el avanzado sistema que estrenó el Ejército Argentino en el ejercicio “Libertador”

El radar RPA-200M de INVAP es un sistema de vigilancia aérea 3D de largo alcance que incorpora tecnología de vanguardia.

El ejercicio "Libertador" del Ejército Argentino. Foto: Ministerio de Defensa.

En Chaco, el Ejército Argentino se probó en combate durante el mayor ejercicio militar en más de 30 años: el ejercicio “Libertador”. Allí, los miembros de la Fuerza hicieron uso de modernos vehículos y tecnología incorporada recientemente, como el radar RPA-200M, desarrollado íntegramente por la empresa rionegrina INVAP.

Este sistema de vigilancia aérea de última generación es único en Latinoamérica y refuerza significativamente las capacidades de defensa nacional: cuando una aeronave apaga su transponder —el sistema que envía la señal GPS— para eludir la detección, desaparece de los radares secundarios. Sin embargo, este radar sigue registrándola y la identifica como un tránsito aéreo irregular.

El ejercicio "Libertador" del Ejército Argentino. Foto: Ministerio de Defensa.

El RPA-200M representa un salto tecnológico significativo para las Fuerzas Armadas Argentinas. Tiene un alcance de largo radio con cobertura de aproximadamente 250 kilómetros y puede detectar objetivos a una altitud máxima de aproximadamente 30.000 metros.

Este alcance, sumado a su capacidad para detectar y seguir blancos de baja velocidad y altitud, convierte al radar en una herramienta invaluable no solo para la defensa aérea, sino también para el control de fronteras y la lucha contra el narcotráfico.

El ejercicio "Libertador" del Ejército Argentino. Foto: Ministerio de Defensa.

Uno de los aspectos que distingue al RPA-200M es su sistema avanzado de contramedidas electrónicas que garantiza su operatividad incluso en condiciones adversas de interferencias.

Un radar innovador, clave para el Ejército Argentino

A su vez, desde la Fuerza aclararon que el radar fue clave durante la etapa del “Libertador” en la que se simuló la toma del aeropuerto de Sáenz Peña. Fundamentalmente, porque debió vigilar el cielo durante una maniobra que combinó saltos de paracaidistas de apertura manual, inserciones mediante fast rope y apoyo aéreo de aeronaves IA-63 Pampa y Hércules C-130.

El radar primario adquirido por el Ejército a INVAP resulta clave para el combatiente que, en el terreno, debe contar con seguridad a la hora de actuar.