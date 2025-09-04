Veda electoral en la provincia de Buenos Aires: qué se puede hacer y qué no

Este domingo 7 de septiembre se realizan las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Todos los detalles respecto a qué actividades están prohibidas.

El domingo 7 de septiembre los bonaerenses van a las urnas para elegir 1.500 cargos provinciales y municipales, por lo que, una vez más, comienza la veda electoral.

Cuándo comienza la veda electoral en la provincia de Buenos Aires

La veda electoral inicia el viernes 5 de septiembre a las 8:00 y se extiende hasta el domingo 7 de septiembre a las 21:00. A partir de ese momento, se prohibirá el reparto de boletas y las actividades proselitistas, entre otras actividades.

Desde entonces y hasta tres horas después de la finalización de los comicios, hay una serie de actividades que quedan prohibidas.

Cuándo termina la veda electoral

La veda electoral durará todo el fin de semana (viernes y sábado incluido) y se levantará a las 21 horas del domingo 7 de septiembre, tres horas después de que hayan cerrado los centros de votación.

Veda electoral: qué se puede hacer y qué no

Según consta en el sitio Argentina.gob.ar: