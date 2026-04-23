Elecciones. Foto: REUTERS

Con el proyecto del Gobierno de reforma electoral listo y enviado al Senado de la Nación, diferentes dirigentes de la Ciudad de Buenos Aires plantearon sus visiones en torno a la posibilidad de que se instrumente la normativa a nivel distrital. Los legisladores Pilar Ramírez, titular del bloque libertario, Rocío Figueroa (PRO) y Federico Mochi (Fuerza Por Buenos Aires) fueron algunas de las expresiones que aparecieron y brindaron su punto de vista.

Ramírez fue la primera en saltar a escena. En X, transmitió la necesidad de que en la Ciudad se instrumenten cambios de fondo y que ya fueron impulsados por La Libertad Avanza. “También queremos una reforma electoral: eliminación de las PASO y Ficha Limpia. Dos proyectos que ya presentamos y que vamos a defender. ¡Basta de caprichos políticos pagados con los impuestos de los porteños y basta de impunidad!”.

Por su parte, Mochi está en desacuerdo con la normativa. En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, dijo que no ve la necesidad de plasmar cambios en el sistema electoral. Desde su visión, “es una reforma que busca limitar la participación política. LLA va tomando decisiones en función de lo que le conviene en el momento. La eliminación de las PASO es para condicionar al peronismo y para que Milei ordene a su fuerza política. Sacar las PASO hoy limita la posibilidad de medirse internamente tanto en el oficialismo como en la oposición”, evaluó.

Su análisis incluye la siguiente visión: Después hay medidas que son para detonar a las fuerzas políticas más chicas o a las nuevas expresiones que quieran presentarse: la exigencia de tener personería en 10 provincias (antes eran 5) y al subir el piso electoral del 1% al 3% para mantener la personería de los partidos, obliga a las fuerzas menores a diluirse en frentes con los partidos más grandes”. El bloque por lo pronto no pretende avanzar con una eliminación de las primarias.

El oficialismo local aún no definió su postura. Pero la legisladora Figueroa dijo en X que “la verdadera reforma electoral es terminar con las elecciones cada 2 años. Hace menos de 6 meses votamos y ya todos están hablando del 2027. Es muy difícil construir un país serio si la política vive en campaña permanente, pensando más en la próxima elección que en el largo plazo”.

Dante Di Carlo, el referente de la juventud libertaria porteña recogió el guante, citando el comentario, y remarcando que “en un país serio, lo lógico es que el ciudadano no pague el costo de un capricho político como las PASO. En un país serio, los ciudadanos deberían votar con boleta única de papel. En un país serio, la política se ordena para servir a la gente”.

Queda por saber si a nivel citadino, en un Parlamento local muy fragmentado, las diferentes fuerzas políticas acordarán transformaciones en su sistema electoral. Por el momento, es complejo dado que el bloque mayoritario (el que integra el peronismo) con 20 integrantes y otras expresiones minoritarias, claves para aprobar una reforma de esta envergadura, no exhibieron concordancia.

El proyecto que el Gobierno envió al Senado

Además de la propuesta para eliminar las elecciones PASO, el proyecto de “Reforma Electoral Integral” que el Gobierno envió este miércoles al Senado incorpora una batería de modificaciones, entre las cuales se destaca la eliminación casi total del financiamiento estatal de las campañas, la quita de límites a los aportes privadas y la supresión de los espacios gratuitos de publicidad en radio y televisión abierta para las alianzas políticas.

El Gobierno envió la Reforma Electoral al Congreso. Foto: Oficina del Presidente

El primer hachazo al financiamiento estatal a los partidos políticos ya se había dado en octubre del 2024, con la sanción definitiva de la Boleta Única de Papel a nivel nacional. Con esta medida, se cortaron los aportes estatales para la impresión de las boletas sábana que podían ser utilizados por algunos sellos políticos para hacer caja.

Pero con esta nueva reforma, se propone dar da un segundo paso con la eliminación casi total de los aportes extraordinarios por elecciones.

Los cambios que propone la Reforma Electoral

A partir de las modificaciones a la ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, solamente se mantiene el Fondo Partidario Permanente (que es anual) y se lo acota a las agrupaciones que hayan sacado al menos un 1% de los votos del padrón total nacional en la última votación de diputados nacionales.

Según se señala en el articulado, los recursos disponibles para el aporte público anual se distribuirán en un 20% de forma igualitaria entre todos los partidos políticos reconocidos, y un 80% en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido político hubiera obtenido en la última elección de diputados nacionales.

“Los partidos políticos podrán optar por la renuncia al aporte público anual que les correspondiere. La renuncia deberá comunicarse de manera fehaciente al MINISTERIO DEL INTERIOR y se presumirá que tiene un plazo de vigencia de UN (1) año”, se aclara.

En simultáneo a la reducción drástica de los aportes estatales de campaña, se flexibilizan significativamente los límites para los aportes privados, lo que podría ocasionar un serio perjuicio a las agrupaciones más chicas que no cuentan con donantes de relevancia.

En el nuevo proyecto de ley, el tope de recursos recibidos de parte de una misma persona humana o jurídica pasa del 2% al 35% del monto “que surja de multiplicar el valor del módulo electoral por la cantidad de electores registrados al 31 de diciembre del año anterior”. Ese límite no aplica a afiliados, sino a donantes externos.

“Con antelación suficiente al inicio de la campaña, la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL informará a los partidos políticos el límite de aportes privados de campaña por persona permitidos de acuerdo con este artículo, y publicará esa información en el sitio web de la Justicia Nacional Electoral”, se explica.

En tanto, se establece que “los fondos del partido político deberán depositarse en una única cuenta bancaria por distrito a nombre del partido político”, y “las cuentas deberán registrarse en la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL e informarse al Juzgado Federal con competencia Electoral del distrito correspondiente”.

Además de perder el financiamiento estatal de las campañas, las agrupaciones políticas ya no podrán disponer, de acuerdo a la iniciativa del Gobierno, de los espacios gratuitos cedidos obligatoriamente por los medios de comunicación audiovisual (TV y radios) destinados a la publicidad proselitista.