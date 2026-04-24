Cumbre de La Libertad Avanza de cara a las elecciones del 2027:

Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

Karina Milei encabezará un acto de La Libertad Avanza este sábado en Suipacha para inaugurar la carrera electoral 2027 en la provincia de Buenos Aires. La acompañará uno de los principales aspirantes del espacio a competir por la gobernación: Diego Santilli.

Sebastián Pareja, diputado nacional y presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, organiza el evento que reunirá a dirigentes nacionales y bonaerenses del espacio, además de representantes libertarios de los 135 distritos de la provincia.

Sebastián Pareja y Karina Milei en Mar del Plata. Foto: X @SPareja_

Los detalles del encuentro

El encuentro busca fortalecer la organización territorial de LLA en el distrito más grande de Argentina y mostrar el respaldo de Karina Milei al ministro del Interior.

Santilli se encuentra en una buena posición para disputarle el distrito al peronismo en el 2027 luego de la victoria que protagonizó en las elecciones legislativas de octubre del 2025 luego de que José Luis Espert se bajara por la causa de narcotráfico.

Diego Santilli. Foto: NA

Por otra parte, el evento consistirá en la presentación del programa 2026 de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), un ámbito de La Libertad Avanza destinado a capacitar equipos y dirigentes con vistas a gobernar la provincia de Buenos Aires en 2027.

El encuentro comenzará a las 9 am con la apertura a cargo de Sebastián Pareja, quien es director honorífico de la institución. Después tomarán la palabra la diputada nacional y directora general de la organización, Miriam Niveyro, y el senador provincial Luciano Olivera, quienes estarán acompañados por legisladores nacionales del espacio.

La participación de Las Fuerzas del Cielo

Las Fuerzas del Cielo son el espacio de Santiago Caputo de militancia y dirigencia que fue invitado, luego de semanas donde la interna del Gobierno volvió a tomar protagonismo.

La asistencia del principal referente del espacio en la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, aún no está confirmada. Según fuentes cercanas a él, consultadas por TN, la ausencia respondería a cuestiones personales y no a conflictos de índole política.

Las Fuerzas del Cielo Foto: TN - Leandro Heredia

Por su parte, Las Fuerzas del Cielo anticiparon que el sector contará con representantes en el evento, a pesar de los recientes cruces dentro de la militancia digital con Pareja.