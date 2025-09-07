Domingo de elecciones: cómo estará el clima en los puntos clave de la provincia de Buenos Aires

Este 7 de septiembre se desarrollan las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires (PBA). ¿Llueve para ir a votar?

Padrón electoral, elecciones, votación. Foto: NA

Este domingo 7 de septiembre se desarrollan las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires (PBA). Si bien no se esperan lluvias, se prevé una mañana muy fría y una tarde templada.

No obstante, los bonaerenses podrán votar con buenas condiciones climáticas, ya que no se esperan lluvias en ningún punto clave de la provincia, según los datos de Meteored. Sin embargo, se recomienda salir abrigado a primera hora (la apertura de comicios es a las 8:00), ya que se espera una mañana muy fría que dará paso a una tarde templada.

El dato clave para los comicios es la ausencia total de precipitaciones, un factor que podría ayudar a combatir el fantasma del ausentismo electoral. El pronóstico prevé un día soleado en el arranque que se irá nublando parcialmente hacia la tarde, con vientos moderados a fuertes, especialmente en el sur y centro de la provincia.

Elecciones. Foto: NA

El pronóstico en los puntos clave de PBA (8:00 a 18:00 hs)

A continuación, el panorama meteorológico para la jornada electoral en distintas localidades de la provincia:

Buenos Aires (AMBA): La jornada electoral arranca soleada y fría (9°C a las 8:00) y tendrá una máxima agradable de 14°C por la tarde, con cielo parcialmente nuboso hacia el cierre.

Mar del Plata (Costa Atlántica): Se espera una mañana muy fría (solo 5°C a las 8:00). La temperatura subirá a 13°C por la tarde, pero estará ventoso, con ráfagas del Noreste de hasta 37 km/h.

San Nicolás (Norte): Mañana soleada con 6°C a la hora de apertura. La tarde será agradable, parcialmente nublada, con una máxima de 16°C.

Olavarría (Centro): Inicio electoral muy frío (3°C a las 8:00) pero soleado. Hacia la tarde la máxima llegará a 14°C con cielo parcialmente nublado y ráfagas de hasta 34 km/h.

Carlos Tejedor (Noroeste): Arranque frío (5°C) con nubes y claros. La tarde será templada (máxima de 16°C) pero ventosa, con ráfagas del Noreste de hasta 39 km/h.

Bahía Blanca (Sur): Comienzo fresco (8°C) con nubes y claros. La tarde será la más cálida del relevamiento (17°C), pero con fuertes vientos del Norte que podrían alcanzar ráfagas de 41 km/h.

Puan (Sudoeste): Inicio muy frío (4°C) y una tarde ventosa, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h y una máxima de 15°C.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

Para el lunes, se anticipa una jornada con cielo nublado durante el día y mayormente nublado en la noche, y con temperaturas estimadas en 10 grados de mínima y 18 de máxima.

El martes, en tanto, tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 9 y 21 grados.