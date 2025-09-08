Preocupación en Balvanera: 500 evacuados por el derrame de cianuro de hidrógeno en un laboratorio

Efectivos de la Comisaría Vecinal 3-C recibieron un alerta en el 911 por la presencia de la sustancia tóxica en el sector del subsuelo de la Obra Social de Viajantes de Vendedores de la República Argentina.

Evacuación en el laboratorio ANDAR del barrio porteño de Balvanera. Foto: NA.

Unas 500 personas fueron evacuadas por el derrame de cianuro de hidrógeno en el laboratorio ANDAR del barrio porteño de Balvanera, donde se encuentra una cámara de la empresa Edesur.

Fuentes policiales informaron a 'Noticias Argentinas’ que efectivos de la Comisaría Vecinal 3-C recibieron un alerta en el 911 por la presencia de la sustancia tóxica en el sector del subsuelo de la Obra Social de Viajantes de Vendedores de la República Argentina, ubicada en la calle Moreno al 200.

Evacuación en el laboratorio ANDAR del barrio porteño de Balvanera. Créditos: NA.

Bomberos de la Ciudad concurrieron al lugar y cortaron el tránsito de manera preventiva para llevar a cabo el operativo de emergencia, mientras que se aguardaba la presencia de personal de Edesur a fin de examinar posibles interrupciones del suministro eléctrico en la zona y llevar a cabo una nueva medición.

Por otro lado, Defensa Civil y Guardia de Auxilio participaron del procedimiento, al tiempo que no se reportaron intoxicados por el derrame de cianuro de hidrógeno.